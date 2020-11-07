طنين الأذن.. علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

توصلت دراسة إلى أن ما يقرب من نصف المصابين بطنين الأذن يؤكدون أن الإصابة بفيروس كورونا أدت إلى تفاقم حالتهم السمعية، حيث تسبب المشكلة - التي تؤثر على 1 من كل 8 أشخاص تقريبًا - في سماع أصوات وهمية مثل أصوات الأزيز أو الصفير أوالتشويش.





لكن أثبتت الدراسة بقيادة جامعة أنجليا روسكين أن الكثير من مصابي كورونا لم يكن لديهم مشكلة في السمع قبل الفيروس لكنهم واجهوا مشكلات سمعية بعد الإصابة به، ومن غير المعروف علميًا أنه ناتج عن مرض، ولكن يعتقد الخبراء أن الصحة النفسية السيئة والاكتئاب والقلق يساهمون في ذلك.

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وبالنظر إلى المشاركين في الاستطلاع فقد أكدوا أن المخاوف بشأن الإصابة بفيروس كورونا ، ومخاوف الوباء الأخرى أدت إلى تفاقم طنين الأذن لديهم، فقد يساعد ذلك في تفسير الارتباط بفيروس كورونا.





وقالوا إن التغييرات في نمط الحياة نتيجة للوباء، بما في ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا والمنازل المزدحمة والصاخبة أثناء الإغلاق، كان لها تأثير سلبي على طنين الأذن لدى المستجيبين.



