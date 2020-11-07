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منوعات

خذوني عبرة.. شاب مصاب بكورونا يحذر العالم بعد نجاته بأعجوبة | صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:06 ص
مصاب
مصاب
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عزة عاطف
نشر شاب بريطاني مصاب بفيروس كورونا كان قد نجا حديثًا، صورًا لنفسه تحت جهاز الأكسجين يكافح من أجل النجاة في نداء للناس من أجل أخذ الاحتياطات الصحية بجدية.

أمضى «آرون دافنبورت» البالغ من العمر 27 عامًا، والذي لم يعان من أية ظروف صحية مزمنة، 6 أيام داخل العناية المركزة في مستشفى مقاطعة لينكولن.
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يعتقد آرون أنه "محظوظ للغاية" لأنه نجا بعد إصابته بفيروس كورونا من مصدر غير معروف، ولم ينس فضل شريكته إميلي وابنه راي البالغ من العمر ثمانية أسابيع لمساعدته على اجتيازه.

أخبر صحيفة مترو: "أنا خير دليل وعبرة على أن هذا الفيروس يمكن أن يصيب أي شخص، لم يكن لدي أي مشاكل صحية مزمنة على الإطلاق، لكنني بقيت في المستشفى لمدة 6 أيام على جهاز التنفس".

"إنني لست رياضيًا ولا أركض في سباقات الماراثون أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني مجرد فتى عادي لا يعاني من الربو ولا يدخن، لقد أصابني الأمر من العدم وفي البداية شعرت بأنه مثل الأنفلونزا، ولكن بعد ذلك أصابني بشدة".

كتب آرون: "أرجوكم، من فضلكم، م أجل أحبائكم، ارتدوا كمامة واغسلوا أيديكم وخذوا الفيروس بجدية خلال الشتاء، حتى يجد العلماء لقاحًا". 

"المهم في الأمر هو صحتك وعائلتك، وعندما تقاتل من أجل كل نفس أخير، يصبح ذلك أكثر أهمية من الاحتفال بأعياد الكريسماس".

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