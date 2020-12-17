أسرع حيل للتخلص من التهاب الأذن.. جربيها بنفسك





يمكنك طهي فصين أو ثلاثة فصوص في ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل أو بذور السمسم حتى يصبح لونها بنيًا ، ثم صفي المزيج. ثم ضع قطرة أو اثنتين على كل أذن





البصل ومكافحة العدوى













الكمادات الباردة





التدليك اللطيف

ضع في اعتبارك إضافة الثوم إلى نظام المضادات الحيوية لتسريع عملية الراحة ولمنع التهابات الأذن ، حاول تناول فص ثوم كل يوم.يعد البصل مثل الثوم ، يمكن أن يساعد البصل في مكافحة العدوى وتقليل الألم. مثل الثوم أيضًا ، البصل ليس بديلًا عن العناية الطبية.سخني البصل في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم قم بتصفية السائل ووضع عدة قطرات على الأذن، قد يرغب الشخص في الاستلقاء لمدة 10 دقائق ، ثم السماح للسائل بالتدفق خارج الأذن. كرر هذا حسب الحاجة.يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تخفيف آلام وجع الأذن.جرب لف الثلج في مناشف ورقية أو تجميد كمادة باردة ثم تغطيتها بقطعة قماش خفيفة، ضع هذا على الأذن والمنطقة الواقعة أسفل الأذن مباشرة لمدة 20 دقيقة.يمكن أن يساعد التدليك اللطيف في تخفيف ألم الأذن الذي ينتشر من الفك أو الأسنان ، أو يسبب صداع التوتر.قد يساعد التدليك أيضًا في تخفيف ألم التهاب الأذن.قد يساعد هذا النوع من التدليك على تصريف السوائل الزائدة من الأذنين ومنع الألم من التفاقمالمصدر موقع"webmed ".