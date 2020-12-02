حيل سريعة تخلصك من التهاب الأذن بدون أدوية

يسبب التهاب الأذن ألمًا منهكًا، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الأذن الأقل حدة وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بعدوى الأذن من أعراض أخرى ، مثل ضغط الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق و يمكن أن تكون عدوى الأذن أيضًا حالة قائمة بذاتها وتعد معظم التهابات الأذن بكتيرية وليست فيروسية.
علاج منزلي لالتهاب الأذن في المنزل
اقرأ أيضا: كيف يؤثر الطيران على الأذن وما هى أفضل النصائح عندما تظهر أعراض مشكلة الأذن ولا تحل من تلقاء نفسها في غضون يوم أو
يومين ، يجب التحدث إلى الطبيبى إليك كيفية علاج التهاب الأذن بالاعشاب
ضع ضمادة ساخنة على الأذن لمدة 20 دقيقة ويجب ألا تكون وسادة التدفئة ساخنة بشكل لا يطاق. يجب ألا ينام الناس أبدًا مع وسادة التدفئة ، أو السماح للطفل باستخدام الكمادات الساخنة دون إشراف الكبار.
قد يساعد تناول فص ثوم يوميًا في منع التهابات الأذن فهو له خصائص مضادة للميكروبات يمكنها محاربة العدوى.
يجب عدم استخدامه كبديل للمضادات الحيوية التي أوصى بها الطبيب. بدلًا من ذلك ، ضع في اعتبارك إضافة الثوم إلى نظام المضادات الحيوية لتسريع عملية الراحة.
سخني البصل في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم قم بتصفية السائل ووضع عدة قطرات على الأذن، قد يرغب الشخص في الاستلقاء لمدة 10 دقائق ، ثم السماح للسائل بالتدفق خارج الأذن. كرر هذا حسب الحاجة.
يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تخفيف آلام وجع الأذن.
جرب لف الثلج في مناشف ورقية أو تجميد كمادة باردة ثم تغطيتها بقطعة قماش خفيفة، ضع هذا على الأذن والمنطقة الواقعة أسفل الأذن مباشرة لمدة 20 دقيقة.
يمكن أن يساعد التدليك اللطيف في تخفيف ألم الأذن الذي ينتشر من الفك أو الأسنان ، أو يسبب صداع التوتر.
قد يساعد التدليك أيضًا في تخفيف ألم التهاب الأذن.
قد يساعد هذا النوع من التدليك على تصريف السوائل الزائدة من الأذنين ومنع الألم من التفاقم
المصدر موقع"webmed ".
علاجات منزلية سريعه لالتهاب الاذن
علاج منزلي لالتهاب الأذن في المنزل
اقرأ أيضا: كيف يؤثر الطيران على الأذن وما هى أفضل النصائح
وسادة التدفئة الكهربائية
يمكن أن تقلل الحرارة المنبعثة من وسادة التدفئة الكهربائية أو الكمادات الساخنة من الالتهاب والألم في الأذن.
ضع ضمادة ساخنة على الأذن لمدة 20 دقيقة ويجب ألا تكون وسادة التدفئة ساخنة بشكل لا يطاق. يجب ألا ينام الناس أبدًا مع وسادة التدفئة ، أو السماح للطفل باستخدام الكمادات الساخنة دون إشراف الكبار.
تناول فص ثوم يوميًا
قد يساعد تناول فص ثوم يوميًا في منع التهابات الأذن فهو له خصائص مضادة للميكروبات يمكنها محاربة العدوى.
يجب عدم استخدامه كبديل للمضادات الحيوية التي أوصى بها الطبيب. بدلًا من ذلك ، ضع في اعتبارك إضافة الثوم إلى نظام المضادات الحيوية لتسريع عملية الراحة.
لمنع التهابات الأذن ، حاول تناول فص ثوم كل يوم.
يمكنك طهي فصين أو ثلاثة فصوص في ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل أو بذور السمسم حتى يصبح لونها بنيًا ، ثم صفي المزيج. ثم ضع قطرة أو اثنتين على كل أذن
البصل ومكافحة العدوى
يعد البصل مثل الثوم ، يمكن أن يساعد البصل في مكافحة العدوى وتقليل الألم. مثل الثوم أيضًا ، البصل ليس بديلًا عن العناية الطبية.
سخني البصل في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم قم بتصفية السائل ووضع عدة قطرات على الأذن، قد يرغب الشخص في الاستلقاء لمدة 10 دقائق ، ثم السماح للسائل بالتدفق خارج الأذن. كرر هذا حسب الحاجة.
الكمادات الباردة
يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تخفيف آلام وجع الأذن.
جرب لف الثلج في مناشف ورقية أو تجميد كمادة باردة ثم تغطيتها بقطعة قماش خفيفة، ضع هذا على الأذن والمنطقة الواقعة أسفل الأذن مباشرة لمدة 20 دقيقة.
التدليك اللطيف
يمكن أن يساعد التدليك اللطيف في تخفيف ألم الأذن الذي ينتشر من الفك أو الأسنان ، أو يسبب صداع التوتر.
قد يساعد التدليك أيضًا في تخفيف ألم التهاب الأذن.
قد يساعد هذا النوع من التدليك على تصريف السوائل الزائدة من الأذنين ومنع الألم من التفاقم
المصدر موقع"webmed ".
علاجات منزلية سريعه لالتهاب الاذن