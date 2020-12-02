حيل سريعة تخلصك من التهاب الأذن بدون أدوية

علاج منزلي لالتهاب الأذن في المنزل

يسبب التهاب الأذن ألمًا منهكًا، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الأذن الأقل حدة وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بعدوى الأذن من أعراض أخرى ، مثل ضغط الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق و يمكن أن تكون عدوى الأذن أيضًا حالة قائمة بذاتها وتعد معظم التهابات الأذن بكتيرية وليست فيروسية.

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تناول فص ثوم يوميًا

لمنع التهابات الأذن ، حاول تناول فص ثوم كل يوم.





يمكنك طهي فصين أو ثلاثة فصوص في ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل أو بذور السمسم حتى يصبح لونها بنيًا ، ثم صفي المزيج. ثم ضع قطرة أو اثنتين على كل أذن





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