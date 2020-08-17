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كيف يتم علاج شمع الأذن

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:13 م
كيف يتم علاج شمع
كيف يتم علاج شمع الاذن
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اسماء محمد
يتسبب تراكم شمع الأذن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة بل ويؤثر على وظائف الدماغ ، إلا أن هذه الحالة يمكن علاجها وفقدان السمع قابل للعكس. 
ذكر "بولد سكاى" أن نصيحة الأطباء لعلاج هذه المشكلة هى استخدام قطرات تليين الشمع التي لاتحتاج لوصفة الطبيب، والتي يتم وضعها في الأذنين بعد إمالة الرأس إلى الجانب. 
تحتاج إلى تركها لمدة 5 دقائق حتى القطرة تستقر فى الاذن.
 يستخدم بعض الأطباء ملعقة بلاستيكية صغيرة لإزالة شمع الأذن. 
تشمل العلاجات الأخرى استخدام الماء الدافئ أو بيكربونات الصوديوم أو بعض قطرات الأذن لري الأذن.
 يعد استخدام الشفط اللطيف طريقة أخرى يمكن للطبيب استخدامها لإزالة تراكمات الشمع.

يذكر ان استشارة متخصصي الأنف والأذن والحنجرة لفحص قنوات الأذن هو أفضل شيء تفعله ، خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يستخدمون أجهزة مثل المعينات السمعية. يجب عليك إزالة شمع الأذن بواسطة متخصص للبقاء في أمان، كما تساعد استشارة الطبيب في اكتشاف أى مشكلات أخرى متعلقة بالأذن .

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