عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

وقال البروفيسور جون بيل في رسالة تحذيرية لأعضاء البرلمان البريطاني أن الفيروس لن ينتهي ، وأن العنصر المسبب لعدوى كورونا قد لا يُقضى عليه أبدًا، وذلك بحسب صحيفة ذا صن .

وشارك البروفيسور جون بيل في جلسة عقدتها لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في مجلس العموم البريطاني، وقدم أدلة تفيد بأن أي لقاح محتمل ضد الفيروس من غير المرجح أن يكون له تأثير مناعي مستدام يستمر فترة طويلة جدًا .

وشارك البروفيسور جون بيل في جلسة عقدتها لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في مجلس العموم البريطاني، وقدم أدلة تفيد بأن أي لقاح محتمل ضد الفيروس من غير المرجح أن يكون له تأثير مناعي مستدام يستمر فترة طويلة جدًا .

وخاطب البروفيسور جون بيل، اللجنة البرلمانية التي يترأسها جيريمي هانت، وزير الصحة السابق قائلًا أن المؤشرات تظهر أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، ثم مزيدًا من اللقاحات ومزيدًا من الأمراض .



