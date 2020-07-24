عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم لقاح أكسفورد لعلاج فيروس كورونا، فجر أحد كبار علماء المناعة في العالم مفاجأة عن الفيروس التاجي ، حيث قال البروفيسور جون بيل، العالم البارز وأستاذ الطب في "جامعة أكسفورد" أن كورونا لن ينتهي وسيظل مستوطنًا إلى الأبد .
وقال البروفيسور جون بيل في رسالة تحذيرية لأعضاء البرلمان البريطاني أن الفيروس لن ينتهي ، وأن العنصر المسبب لعدوى كورونا قد لا يُقضى عليه أبدًا، وذلك بحسب صحيفة ذا صن .
وشارك البروفيسور جون بيل في جلسة عقدتها لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في مجلس العموم البريطاني، وقدم أدلة تفيد بأن أي لقاح محتمل ضد الفيروس من غير المرجح أن يكون له تأثير مناعي مستدام يستمر فترة طويلة جدًا .
وخاطب البروفيسور جون بيل، اللجنة البرلمانية التي يترأسها جيريمي هانت، وزير الصحة السابق قائلًا أن المؤشرات تظهر أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، ثم مزيدًا من اللقاحات ومزيدًا من الأمراض .
وتابع جون بيل أحد كبار المناعة في العالم في حديثه قائلا:" لاحظوا مدى الصعوبات التي واجهها العلماء والأطبّاء للتخلص من مرض "شلل الأطفال" مثلًا فعلى الرغم من أن برنامج القضاء على ذلك الفيروس لا يزال مستمرًّا منذ حوالي 15 عامًا، لم يتحقق الهدف المرجو المتمثل في التخلص منه كليًّا، إذًا، سيأتي كورونا ويذهب، وسنشهد فصول شتاء عدة يعاود فيها الفيروس نشاطه " .