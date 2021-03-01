علاج منزلي للفطريات بين أصابع القدم.. بالملح والأعشاب

- زيت شجرة الشاي

وجدت دراسة واحدة عام 2002 أن تطبيق زيت شجرة الشاي يوميًا يمكن أن يعالج أعراض قدم الرياضي والفطريات التي تسببها في غضون أسابيع قليلة.

لعلاج قدم الرياضي، امزج الزيت الحامل مثل الزيت الدافئ زيت جوز الهند

- زيت النيم

زيت النيم وأوراق النيم لديهما قدرات مضادة للفطريات ويمكنهما المساعدة في محاربة قدم الرياضي، يمكنك تطبيق زيت النيم (أو مستخلص) مباشرة على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، وتدليكه في الجلد، يمكن أن يكون هذا مفيدًا أيضًا في علاج الالتهابات التي تظهر تحت أظافر القدم.

الثوم

قد يكون للثوم رائحة قوية، ولكن يمكن أن يكون علاجًا موضعيًا فعالًا لقدم الرياضي، حتى أن إحدى الدراسات القديمة وجدت أن أحد مشتقات الثوم وحده أدى إلى علاج كامل 79 في المئة من المشاركين بعد 7 أيام فقط.





لاستخدام الثوم لعلاج قدم الرياضي، اسحق أربعة إلى خمسة فصوص من الثوم. بمجرد تحطيمها، افركيها على المنطقة المصابة.