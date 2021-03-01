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مرأة

علاج منزلي للفطريات بين أصابع القدم.. بالملح والأعشاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يبحث الكثير عن طريقة علاج منزلية للفطريات بين أصابع القدم والتي يمكن علاجها باستخدام الأدوية المضادة للفطريات وهو ما لا يستلزم وصفة طبية، ولكن غالبًا ما تتكرر العدوى مما يدفع البعض للبحث عن علاج منزلي يستخدمه بشكل مستمر كلما عانى من العدوي.

مرهم للفطريات بين أصابع القدم 
يعتبر مرهم الفطريات بين أصابع القدم الأفضل في العلاج وما عليك سوى رش المسحوق المضاد للفطريات على القدمين وفي حذائك يوميًا، والكريمات والبخاخات المضادة للفطريات فعالة أيضًا في إدارة العدوى ويجب الاستمرار في العلاج لمدة أسبوع إلى أسبوعين بعد إزالة العدوى لمنع تكرارها.

علاج فطريات القدم بالملح 
يعد علاج فطريات القدم بالملح الأفضل لأن له خصائص مضادة للفطريات ويعد مصدرا موثوقا مما يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا لفطريات القدم كما لا يسبب أي مضاعفات.

وتتضمن بعض العلاجات ملحا مع علاجات طبيعية أخرى، مثل خل

- علاج فطريات بين أصابع القدم بالأعشاب
هناك عدد من العلاجات المتاحة بدون وصفة طبية لقدم الرياضي وهي الأفضل لعلاج فطريات بين أصابع القدم بالأعشاب.

يمكنك تطبيق هذه العلاجات مباشرة على المنطقة المصابة واستخدامها لمدة أسبوع على الأقل بعد حل الأعراض لمنع العدوى من العودة على الفور.

- زيت شجرة الشاي
وجدت دراسة واحدة عام 2002 أن تطبيق زيت شجرة الشاي يوميًا يمكن أن يعالج أعراض قدم الرياضي والفطريات التي تسببها في غضون أسابيع قليلة.

لعلاج قدم الرياضي، امزج الزيت الحامل مثل الزيت الدافئ زيت جوز الهند

- زيت النيم
زيت النيم وأوراق النيم لديهما قدرات مضادة للفطريات ويمكنهما المساعدة في محاربة قدم الرياضي، يمكنك تطبيق زيت النيم (أو مستخلص) مباشرة على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، وتدليكه في الجلد، يمكن أن يكون هذا مفيدًا أيضًا في علاج الالتهابات التي تظهر تحت أظافر القدم.

الثوم 
قد يكون للثوم رائحة قوية، ولكن يمكن أن يكون علاجًا موضعيًا فعالًا لقدم الرياضي، حتى أن إحدى الدراسات القديمة وجدت أن أحد مشتقات الثوم وحده أدى إلى علاج كامل 79 في المئة من المشاركين بعد 7 أيام فقط.

لاستخدام الثوم لعلاج قدم الرياضي، اسحق أربعة إلى خمسة فصوص من الثوم. بمجرد تحطيمها، افركيها على المنطقة المصابة. 
افعل ذلك مرتين يوميًا.
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