بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. مصطفى محمد يفضح عجز جالاتا سراي





مصطفى محمد الذي انضم إلى جالاتا سراي في 1 فبراير الماضي، نجح في أن يثبت نفسه سريعا بالتسجيل من أول مشاركة وكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير.





أهداف مصطفى محمد الحاسمة هي من جعلت جالاتا سراي على الصدارة مؤخرا، حيث جلب بمفرده 6 نقاط، خلال 6 مباريات شارك فيها في الدوري، جعلت الفريق على رأس جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف عن جالاتا سراي صاحب المركز الثاني.





عدم ظهور مصطفى محمد بالشكل الأفضل له أمام أنقرة جوجو، في مباراة أمس الأربعاء، بالدوري التركي، جعل جالاتا سراي عاجزا عن هز الشباك، وفشل فاتح تريم في إيجاد أي حلول بديلة رغم وجود النجم الكولومبي رادميل فالكاو.





جالاتا سراي تكبد خسارة فادحة بعد طرد مصطفى محمد في الدقيقة 57، ليسقط في فخ الهزيمة 2- 1 أمام إحدى فرق القاع.





لم يسجل أي لاعب في جالاتا سراي منذ ظهور مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي نفس عدد أهداف النجم المصري أو نصفها، حيث سجل جالاتا سراي 8 أهداف منذ المشاركة الأولى لـ الأناكوندا منها 5 أهداف لـ مصطفى محمد.

شهر واحد كان كافيا لأن يصبح المهاجم المصري مصطفى محمد نجم جالاتا سراي الأول، بسبب قدرته التهديفية العالية، وإنقاذ الفريق في العديد من الأوقات الصعبة.