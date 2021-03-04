السويسريون يستعدون للاستفتاء على حظر النقاب .. فيديو

وتقول: "هذا النص عنصري ومتحيز ضد المرأة.. بصفتنا نساء، نعتقد أنه في 2021، ليس من المقبول أن يكون للدستور السويسري مادة تنص على أو تحظر أي نوع من الملابس للنساء".