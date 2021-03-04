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السويسريون يستعدون للاستفتاء على حظر النقاب .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 05:42 م
النقاب
النقاب
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حمزة شعيب

عرضت قناة يورنيوز، تقريرا يرصد إستعداد السويسريين للتصويت، الأحد المقبل، على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على الرغم من ندرة النساء اللاتي ترتديه في البلاد من الأصل.


وتظهر الاستطلاعات تقدم طفيف لأغلبية تؤيد حظر النقاب بعد حظره في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية.


وتصف إيناس الشيخي، المتحدثة باسم تجمع "الحجاب الأرجواني" النسوي المسلم، الاستفتاء بأنه "عديم النفع".


وتقول: "هذا النص عنصري ومتحيز ضد المرأة.. بصفتنا نساء، نعتقد أنه في 2021، ليس من المقبول أن يكون للدستور السويسري مادة تنص على أو تحظر أي نوع من الملابس للنساء".

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