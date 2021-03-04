لتعمق علاقة الطلاب بالوطن.. مؤرخ أثري يطالب بتدريس الهيروغليفية في المدارس

شدد سامح الزهار، المؤرخ والباحث الأثري، على ضرورة تعريف الطلاب بكيفية معيشة المصريين القدماء في المباني الأثرية القديمة، من خلال تعريفه بأن المباني التاريخية كان مجتمعا إنسانيا منذ ألف سنة أو أكثر أو أقل، خاصة وأن المجتمع اختلف بصورة كبيرة الآن عن السابق.

وتابع "الزهار"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن اللغة هي أهم مفاتيح التراث، ويجب تعريف الأطفال والجيل الجديد بها، مشيرًا إلى ضرورة تدريس الأطفال اللغة الهيروغليفية لأن هذا يعمق علاقة الأطفال بأرضهم، خاصة وأن اللغة المصرية القديمة عبارة عن رسوم لها دلالة لغوية.





وأشار إلى أن التاريخ الذي يدرس في المدارس يجب أن يكون متصلا ببعضه، معقبًا: "مينفعش التاريخ اللي بيدرس في المرحلة الابتدائية حاجة، واللي يدرس في الإعدادي حاجة، واللي يدرس في الثانوي حاجة تانية خالص، لازم يكون مرتبطا ببعضه، أنا ببني عقل شاب".



