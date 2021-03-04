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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:39 م
محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل الفنان هاني شاكر
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محمد الغزاوي
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبه بديوان عام المحافظة امير الغناء العربى ونقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر على هامش فعاليات الحفل الغنائي الذى يقام بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لاعلان بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية .

ورحب محافظ بورسعيد بالفنان هاني شاكر واستعرض معه التطور الذي شهدته المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية .

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الخميس، إن بورسعيد تستحق لقب عاصمة الثقافة المصرية 2021.

وأضاف شاكر: "سعيد بتواجدي مع جمهور عظيم احتفالًا بالمدينة الباسلة، وأتمنى أن تكون جميع أيام بورسعيد ومصر احتفالات، أهل بورسعيد ناس جميلة وهم يعلموا أنني أحبهم لكن الظروف هي التي منعتني من عدم إقامة حفلات في بورسعيد، وفور ترشيح وزيرة الثقافة لي لإحياء حفل بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لبيت الدعوة فورًا لأكون معهم".

وأكد أنه لم يحضر إلى بورسعيد منذ فترة وهناك أشياء عديدة تغيرت في بورسعيد إلى الأجمل والأفضل عن أخر زيارة قام بها للمدينة، مضيفا:"هذه ليست مجاملة فأحلى ما في أهل بورسعيد هو حب الناس، وأدعوا الله يقدرني أقدم حفلة جميلة تليق ببورسعيد وأهلها، ومبروك لبورسعيد ".

وتبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية
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