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اقتصاد

خبير يحذر من التسويق الشبكي باستخدام العملات الرقمية

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:32 ص
عاطف الخطيب
عاطف الخطيب
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محمد صبيح
أكد عاطف الخطيب، المحلل الاقتصادي وخبير العملات الرقمية، أنه لا يوجد أي علاقة بين التسويق الشبكي وعملة بيتكوين. 

وأوضح الخطيب، أن عدد من الأشخاص والشركات استخدموا العملات الرقمية في التسويق الشبكي للوصول لبعض أهدافهم وهي النصب على أشخاص يتداولون داخل هذه العملات الرقمية. 

وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص عندما يتعرضون لعملية النصب يعتقدون أن بيتكوين هي من نصب عليهم، وهذا ليس صحيحا ولا أساس له من الصحة، لأن بيتكوين لا يوجد شخص أو دولة أو مؤسسة يتحكم بها. 

وحذر الخطيب الأشخاص من أي تعامل مع أي شركة تستخدم العملات الرقمية في التسويق الشبكي.
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