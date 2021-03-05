سفير الصين بالقاهرة: مصر تغلبت على آثار جائحة كورونا السلبية بفضل قيادة السيسي القوية

قال لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، إن جائحة فيروس كورونا العالمية جلبت تحديات خطيرة للدول، مضيفا:" بفضل القيادة القوية للرئيس السيسي تغلبت مصر على الآثار السلبية للوباء وحققت نمو اقتصادي بدون توقف".





وأضاف لياو لى تشانج في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لاحظت ان مستشار الرئيس السيسي لشؤون الصحة أكد تجاوز مصر للذروة الثانية من الجائحة، كما اكدت وزيرة الصحة المصرية انه تم فتح موقع لتسجيل طلبات راغبي الحصول على لقاح كورونا ".





وتابع :" مع استمرار الحكومة المصرية في زيادة إجراءات مكافحة الوباء ستكون مصر قادرة على التغلب على الوباء".





وأكمل :" الرئيس السيسي أكد أن مصر والصين حققا تقدم في الشراكة بينها وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وأن مصر تدعم الصين في حماية سيادتها وأمنها وتُعارض التدخل في الشؤون الداخلية للصين".





ولفت:" نعمل معا لبناء العلاقات المصرية الصينية لمجتمع مستقبل مشترك بين الصين والعرب والصين وافريقيا".