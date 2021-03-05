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سفير الصين بالقاهرة: نحن على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في مجال اللقاحات مع مصر

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:21 ص
سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة
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هاني حسين
قال لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، إن الصين ومصر ساعدا بعضهما البعض  لمكافحة الوباء والصين على  أتم استعدادها  بتعزيز التعاون في مجال اللقاحات ومكافحة الوباء.

وأضاف لياو لى تشانج  في  حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  التعاون العملي بين الصين ومصر حافظ على زخم جيد للتنمية، إضافة إلى التعاون في مجالات إنفاذ القانون والأمن ".

 وتابع:"  الصين تدعم المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر وبناء البنية التحتية وعلوم التكنولوجيا والارتقاء بمستوى الشراكة بين الصين ومصر".

 وأكمل :"  الرئيس السيسي أكد أن مصر والصين حققا تقدم في الشراكة بينها وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وأن مصر تدعم الصين في حماية سيادتها وأمنها وتُعارض التدخل في الشؤون الداخلية للصين ".

ولفت:" نعمل معا لبناء العلاقات المصرية الصينية لمجتمع مستقبل مشترك بين الصين والعرب والصين وافريقيا".

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