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سفير الصين بالقاهرة يكشف نتائج تفتيش فريق الصحة العالمية في ووهان عن مصدر كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:07 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال لياو لى تشانج سفير الصين بالقاهرة، إن   منظمة الصحة العالمية أرسلت  فريقا خبراء إلى ووهان  للقيام بجزء من اعمال التتبع العالمي  لفيروس كورونا في الصين ".

وأضاف لياو لى تشانج  في  حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   مجموعة الخبراء أعلنت أنه من المرجح  أن يتم إدخال فيروس كورونا للبشر عبر مضيف وسيط، ومن غير المحتمل ان يتم إدخاله للبشر عن طريق المختبرات ".

 وتابع:"  صرح اعضاء فريق خبراء الصحة العالمية ان الموظفين الصينيين قدموا  كل اوجة التعاون لفريق الخبراء في عملهم وتم مقابلة الجميع ".

وأكمل:"  أجرت الصين تعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية بموقف شفاف، ونأمل في أن تنفذ دول غكانية تتبع الفيروس عالميا ".

ولفت سفير الصين بالقاهرة:"   بعض الدول الغربية تحاول إخفاء حقيقة أنها غير مجدية في مكافحة الوباء"، مضيفا:" الصين إنشاء نظام معلومات اكثر احترافية بسرعة وبكميات كبيرة حول فيروس كورونا، وفتحت اتصال مع منظمة الصحة العاملة والصين تشارك المعلومات الوبائية بشفافية".

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