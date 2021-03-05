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أخبار العالم

بـ الأحمر.. صديقة رونالدو تخطف قلوب متابعيها في أحدث إطلالة

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:43 ص
جورجينا صديقة رونالدو
جورجينا صديقة رونالدو
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محمد بدران
نشرت جورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الايطالي، صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في أحدث ظهور لها.

وظهرت جورجينا في الصور بإطلالة مثيرة، مرتدية ترينج قطني باللون الاحمر كشف عن انوثتها، وقبعة انيقة، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها.

وعلقت جورجينا علي الصور :"شكرا للجميع على الحب. ولشكركم على دعمكم ، فقد وضعنا المجموعة الأولى من مجموعتي للبيع مرة أخرى".

حقق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على سبيزيا (3 – 0)، في المواجهة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثالث، خلف ميلان صاحب الوصافة بـ 52، وخلف المتصدر إنتر ميلان صاحب الـ 56 نقطة.

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