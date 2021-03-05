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أخبار البلد

راحت عليهم نومة ولا كورونا؟.. الصحفيين تفشل في الحشد..157 عضوا حضروا الجمعية العمومية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:43 م
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم - عدسة صلاح مهدي
أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد ميري، تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بعد تسجيل 157 عضوا فقط من المقيدين بـ جداول النقابة بكشوف حضور الجمعية، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.

وفشلت الصحفيين في الحشد للجمعية العمومية والتي يحتاج النصاب القانوني لها لحضور أكثر من 4 الاف عضو يمثلون 50%+1.

ومن المقرر أن تدعو اللجنة المشرفة الأعضاء مرة ثانية للجمعية العمومية يوم 19 مارس حيث يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1

وبدأت نقابة الصحفيين، سباق انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، اليوم الجمعة 5 مارس.

وحدد قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تفاصيل عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة كل عامين، ومصير الانتخابات حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية كالتالي:

وتكون انتخابات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة غدًا، وذلك تفعيلًا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ووفقًا للقانون، تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، اليوم 5 مارس، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات غدًا، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين، يوم 19 مارس، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

أما في حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
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