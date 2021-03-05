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فن

هقابلني وأنا صغيرة ونتكلم.. بسمة وهبة مرعوبة من التكنولوجيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها  بصورة لها وهي طفلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة قائلة: التكنولوچيا بقت مرعبه انا حاسه التكنولوچيا اللي بعد كده، اني حقابلني وأنا صغيرة ونتكلم وازعقلي واقولي انتي كبرتي ليه يا بسمه ومفضلتيش صغيره. 


يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.


وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".
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