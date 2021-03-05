ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استولى على 10 ملايين جنيه.. ضبط مدير مخبز بلدي بالقليوبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:03 م
خبز مدعم
خبز مدعم
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز  بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، مستوليًا على أموال الدعم محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

 بالفحص تبين استيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق ، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا قدرها (10٫382٫811 جنيه).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط مدير مخبز بلدى استولى على 10 ملايين جنيه من منظومة الدعم بالقليوبية

ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 11 مليون جنيه من أموال الدعم فى القليوبية

إصابة شخصين فى حادث سقوط سيارة ملاكى بالرياح التوفيقى ببنها

التحفظ على 3 أطنان دواجن فاسدة في حملة بطوخ

لضبط المخالفات.. حملة تفتيشية على مكامير الفحم بالقليوبية

استولى على 14 مليون جنيه .. ضبط مدير مخبز بلدي بالقليوبية

ترشيحاتنا

تحذير للطلاب.. عقوبة الغش والشغب بامتحانات الجامعات قد تصل للفصل

بعد نفي الحكومة.. 5 آلاف جنيه لترخيص آلة رفع المياه بقانون الري الجديد

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

هقابلني وأنا صغيرة ونتكلم.. بسمة وهبة مرعوبة من التكنولوجيا

رسالة خفية تهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

من مكانك.. انجز خدماتك.. تعرف على خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب