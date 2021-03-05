استولى على 10 ملايين جنيه.. ضبط مدير مخبز بلدي بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.





أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، مستوليًا على أموال الدعم محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.





بالفحص تبين استيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق ، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا قدرها (10٫382٫811 جنيه).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



