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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بقتـ ل شخص لسرقته بالإكراه بالقناطر الخيرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة عاطلين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل مزارع لاعتراضهما أثناء سرقتهما ذوي حديدية من السور المحيط بأرضه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 7726 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س ف"، 47 سنة، مقيم قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية، و"جمعة ن ج"، 26 سنة، مقيم برشوم مركز طوخ، عاطلين، لأنهما 2 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، قتلاً المجنى عليه حسن عاشور محمد، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم وأعدا العدة لذلك الغرض سلاحاً نارياً وأداة (بندقية خرطوش - قطعة حديدية)، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت إحداها بجسده، وأقبل المتهم الثاني على التعدي عليه بالضرب مستخدماً في ذلك الأداة المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهى أنهما فى ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حسن عاشور محمد بأرضه وكان ذلك ليلاً حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالاوراق.

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