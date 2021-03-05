بشرى سارة.. إدراج قرية الشواشنة ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءه الثاني مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات حل بعض المشكلات التى تواجه المواطنين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات بخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"





وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.





أكد محافظ الفيوم أن معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 تسير بصورة إيجابية، وذلك بعد تفقده لعدد من المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية، داعيًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الراغبين في متابعة المشروعات، بالمشاركة فى هذه الجولات التفقدية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، لافتًا إلى أنه تم طرح عدد ١٠ مشروعات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الأيام القليلة الماضية ما بين مدارس ومشروعات صرف صحى من ضمنها محطة دانيال بالغرق التابعة لمركز اطسا.





وأضاف، أن المشروعات التى تنفذ ضمن الخطة الإستثمارية يتم مراجعتها أولًا بأول، لضمان تنفيذها بشكل لا يتعارض مع أعمال البنية التحتية أو مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيرًا أن جميع الطرق داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق سيتم تطويرها خلال المبادرة، فيما سيتم تأجيل تنفيذ بعض الأعمال بعدد من الطرق لحين الإنتهاء من أعمال الصرف بها.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أن تجربة وضع الخطط لمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة بمنهجية علمية وعملية سليمة، أعطت الفرصة للجهاز التنفيذى والجاهزية لإعداد الخطط بنفس المنهجية مع النواب والمجتمع لباقى المراكز داخل المحافظة، وذلك استعدادًا لتنفيذ أعمال المبادرة بباقي مراكز المحافظة.





وأكد الأنصاري، أن جميع المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية لها أولوية قصوى فى التنفيذ كمشروعات الصرف الصحى وغيرها من المشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع أبناء المحافظة، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي خلال تلك المرحلة.





وقال المحافظ، إن قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة كقرية أم بمركز يوسف الصديق.







