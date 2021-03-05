بشرى سارة.. إدراج قرية الشواشنة ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءه الثاني مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات حل بعض المشكلات التى تواجه المواطنين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات بخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
أكد محافظ الفيوم أن معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 تسير بصورة إيجابية، وذلك بعد تفقده لعدد من المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية، داعيًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الراغبين في متابعة المشروعات، بالمشاركة فى هذه الجولات التفقدية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، لافتًا إلى أنه تم طرح عدد ١٠ مشروعات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الأيام القليلة الماضية ما بين مدارس ومشروعات صرف صحى من ضمنها محطة دانيال بالغرق التابعة لمركز اطسا.
وأضاف، أن المشروعات التى تنفذ ضمن الخطة الإستثمارية يتم مراجعتها أولًا بأول، لضمان تنفيذها بشكل لا يتعارض مع أعمال البنية التحتية أو مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيرًا أن جميع الطرق داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق سيتم تطويرها خلال المبادرة، فيما سيتم تأجيل تنفيذ بعض الأعمال بعدد من الطرق لحين الإنتهاء من أعمال الصرف بها.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن تجربة وضع الخطط لمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة بمنهجية علمية وعملية سليمة، أعطت الفرصة للجهاز التنفيذى والجاهزية لإعداد الخطط بنفس المنهجية مع النواب والمجتمع لباقى المراكز داخل المحافظة، وذلك استعدادًا لتنفيذ أعمال المبادرة بباقي مراكز المحافظة.
وأكد الأنصاري، أن جميع المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية لها أولوية قصوى فى التنفيذ كمشروعات الصرف الصحى وغيرها من المشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع أبناء المحافظة، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي خلال تلك المرحلة.
وقال المحافظ، إن قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة كقرية أم بمركز يوسف الصديق.