بدء فعاليات المسرح المتنقل بوادي مندر بجنوب سيناء

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل في بادية جنوب سيناء من جديد بوادي مندر بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمدينة، وجمع من مشايخ وعواقل البدو وأهالينا بالوادى، بدأ الحفل بكلمة الشيخ عواد صباح من مشايخ وادي مندر معربا عن سعادته فى إقامة المسرح المتنقل والعروض المقدمة لأبناء الوادي، كما توجه بالشكر والعرفان للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض لما تم بذله من جهد لإحياء الفنون التراثية، أعقب ذلك تقديم فقرة فنية للمواهب من أبناء البادية تضمنت تابلوهات متنوعة فى الشعر والغناء، تلاها عرض فنى لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية، والتى قدمت خلالها باقة من أغانى التراث البورسعيدى منها "على نور الفنار، غنى يا حمام، بورسعيد يا بلدى" غناء المطربين أحمد عبده صالح، محمد السيد صديق، العربى محمد موسى، بقيادة الفنان محمود محمد البيومى.





أقيمت ورشة "فنون تشكيلية" التي تستهدف الشريحة العمرية من 6 إلى 13 من أبناء الوادى، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية وتضمنت إستخدام أنواع مختلفة من الأورق والألوان لتصميم الإخراج الفنى للرسومات التي رسمت خلال الورشة للتعبير عن جمال الطبيعة، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية لإكتشاف المواهب الصغيرة من أبناء البادية فى الشعر والغناء، تدريب طه السيد تستهدف تدريب المواهب على إلقاء القصائد الشعرية وأغانى التراث السيناوى، بالإضافة إلى ورشتي الحرف البيئية لأشغال المرأة السيناوية "فن الخرز، مفارش على النول" بهدف تنمية المهارات الإبداعية للسيدات في صناعة الحلي وإنتاج عدد من المفارش باستخدام النول والخرز والخيوط المتنوعة.