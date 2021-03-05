7 أطعمة تعالج الحموضة فى غمضة عين

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم المعدة هو زيادة الحموضة في المعدة ويمكن أن يتفاوت من ألم خفيف إلى إحساس شديد بالخفقان في منطقة الجزء العلوي من المعدة .





ووفقا لما جاء في موقع " timesofindia " تشمل الأسباب الرئيسية وراء آلام المعدة تناول الوجبات بوتيرة سريعة ، وتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية والأطعمة الزيتية السريعة ، وتناول أطباق تحتوي على مستويات مرتفعة من النشا والألياف غير القابلة للذوبان ، فضلًا عن اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، مما يساعد في الهضم.









يمكن أن يساعد تناول أطعمة معينة وتجنب الأطعمة الأخرى الأشخاص في إدارة أعراض آلام المعدة لديهم، فيما يلي نظرة على 7 أطعمة يجب تناولها لتخفيف الحموضة آلام المعدة.





الزبادي





الزبادي مصدر ممتاز للبكتيريا الجيدة ويساعد على الهضم. يمكن أيضًا خلط الزبادي بالماء للحصول على مشروب خفيف ومنعش. أضف الكمون المحمص والملح الأسود للحصول على أفضل النتائج. بدلًا من ذلك ، يمكن تحويله إلى عصير مع تفاحة.





شاي الاعشاب





شاي الأعشاب مصنوع من مستخلصات نباتية لها العديد من الخصائص الطبية. نظرًا لأنها مليئة بمضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات ، فإن شاي الأعشاب يساعد في الهضم السلس ويقلل الألم الناتج عن مشاكل المعدة. تشمل بعض أنواع شاي الأعشاب الشعبية الزنجبيل والنعناع والبابونج وشاي الليمون.





بذور الشمر





بذور الشمر هي علاج مجرب ومختبر لألم المعدة. في الهند ، يتم مضغها بشكل عام بعد الوجبات لتحسين عملية الهضم. أنها تحتوي على بعض المركبات النباتية الحيوية التي تغذي إفرازات المعدة ، مما يتيح المعالجة السلسة لجزيئات الطعام ويخفف من أعراض عسر الهضم والإمساك.





خل التفاح

يوفر خل التفاح بيئة مكروية حمضية في القناة الهضمية وينشط تخليق الإنزيمات الهاضمة. هذه هي الطريقة التي يعزز بها الهضم ويقلل أيضًا من الألم والانتفاخ والأعراض الأخرى لمشاكل المعدة. ينصح بخلط 2 ملعقة صغيرة. من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله لتخفيف آلام المعدة.





قرنفل

يعتبر القرنفل علاجًا تقليديًا للانتفاخ وآلام المعدة وانتفاخ البطن والإمساك وما إلى ذلك ، فمضغ القرنفل أو بلع ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل مع الهيل بعد الأكل يؤدي إلى إفراز الأحماض الهضمية ، وبالتالي منع الحموضة وتبديد الغازات الزائدة من الجسم.





الأطعمة الغنية بالألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والبذور والبقوليات والتوت والخضروات الخضراء مفيدة للجهاز الهضمي بأكمله وتساعد في التعامل مع آلام المعدة. البروكلي مهم بشكل خاص لصحة المعدة، إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للألياف ، فإنه يحتوي أيضًا على مستويات عالية من مركب السلفورافان ، وهو مركب يقتل بكتيريا الحلزونية البوابية ، التي تسبب مشاكل في البطن.





مشروبات نباتية



