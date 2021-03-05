استخراج شهادة ميلاد لـ شبيه أبو الهول بالإسماعيلية

ونقله إلى متحف الآثار بالمحافظة الأسبوع الماضي، وسط إجراءات تأمينية مشددة ليستقر في مقر عرضه الدائم ببهو المتحف.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، لصدي البلد، إنه تم تحرير محضر رسمي باستلام التمثال الأثري من قبل لجنة أثرية وسيتم إرساله لنيابة مركز ابو صوير تمهيدا لإصدار قرار نيابي بالتصريح بإنضمام التمثال المضبوط للاثار وعمل شهادة ميلاد له خاصة وان جميع القطع الاثرية لديها شهادات ميلاد توضح بيانات التمثال ولاي عصر ينتمي، موضحة ان التمثال ما زال عهدة لدي الاثار لحين صدور قالرار.

وقالت المصادر، ان التمثال غير مسجل لدى وزارة الآثار وليس ضمن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها خلال ثورة يناير، وليس له أي شهادات ميلاد أثرية، وهو اكتشاف أثري هام.

وأتمت الأثار عملية نقل التمثال بنجاح، علي مدار 3 ساعات متواصلة ، حيث تم نقله لمسافة ٧ كيلو متر.





وشملت أعمال نقل التمثال الاثري، تدعيمه وعزله وتغليفه لحمايته، واستغرقت ما يقرب من ساعة كاملة داخل مركز شرطة ابو صوير، حيث تم تحرير محضر الاستلام داخل مكتب مأمور مركز ابو صوير، ثم تنظيم قوات تأمين شرطة الاثار بمديرية الامن بالاسماعيلية، طريقة السير.





وشكلت لجنة أثرية خماسية، لإستلام تمثال شبيه الهول، المضبوط بنطاق مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ونقله إلى متحف الإسماعيلية القومي، الثلاثاء الماضي.





وقالت مصادر، إنه تم تكليف اللجنة الأثرية الخماسية، باستلام التمثال المضبوط في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير وتسليمه كعهدة شخصية لامين متحف الاسماعيلية القومي، لإيداعه مع إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والأمنية والإدارية والمخزنين طبقا للوائح والقوانين.





ضمت اللجنة كل من، "علي ضاحي زكي، رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية والأثرية " رئيسا"، محمد عطية علوان، وكيل متحف قصر المنيل،" عضوا"، أحمد إسماعيل حامد، أمين متحف ثالث بمتحف الإسماعيلية القومي" عضوا"، بالإضافة لاختيار عضو ترميم وأخر قانوني" .





كما تم تشكيل لجنة من اثار الاسماعيلية، ضمت كل من مصطفي حسن نور مدير عام اثار الاسماعيليه، سامح هاشم مدير الحفائر، هشام خصري مدير عام ترميم اثار الاسماعيلية.





ورصد موقع صدي البلد، بالصور والفيديو، إجراءات نقل التمثال الآثري، بالتنسيق بين الوزارة والشرطة بمركز شرطة ابو صوير، واتخذت وزارة الآثار تدابيرها بشأن إجراءات النقل، حفاظا على سلامة التمثال ومنعا لتعرضه للخدش.





وتم تغليف التمثال لحمايته من خلال خطوات علمية سليمة لنقل التمثال، باستخدام ونش وأحبال وسيارة مزودة بقاعدة مناسبة، ليتم تثبيت التمثال الأثري عليها، تحسبا لتعرضه للخدش أو الإتلاف، ولضمان حمايته من الإهتزازات أثناء عملية النقل.





كما أشارت المصادر إلى خضوع التمثال لبعض أعمال الترميم، بعد استقراره بمتحف الإسماعيلية القومي، كما سيتم متابعة حالته أولا بأول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل التمثال المضبوط، ومن المقرر أن يدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير، بعد انتهاء اعمال الترميم.









وأصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأحد قبل الماضي، قرارًا بنقل تمثال شبيه أبو الهول، الذي تم إحباط محاولة بيعه بمركز شرطة أبو صوير، إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.









وكشفت مصادر رسمية، أن القرار صدر، بنقل تمثال شبيه أبو الهول واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسلامة نقله ووصوله من مركز شرطة ابو صوير إلى متحف اثار الاسماعيلية القومي، باستخدام معدات وادوات خاصة، لحمايته من تعرضه للخدش.









وكانت مصادر أمنية، كشفت تفاصيل واقعة محاولة إحباط بيع تمثال شبيه أبو الهول بنطاق مركز شرطة أبو صوير.









وقالت المصادر إن فيديو على اليوتيوب، كان سبب في الإيقاع بالمتهم، والذي عرض فيه التمثال شبيه أبو الهول "سفينكس" كاملًا، وظهرت معه أوراق نقدية فئة 10 جنيهات وأخرى لتقويم ميلادي "نتيجة"، معروض للبيع مقابل 80 مليون دولار.





وأضافت المصادر انه فور انتشار الفيديو، تم تتبعه، و تمكن فريق بحثي من مركز شرطة أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال رئيس المباحث، من ضبط المتهم والتمثال الذي قام بإخفائه بمنطقة جبلية بالمنايف.









وأوضحت أن وجود أوراق نقدية وتقويم ميلادي، تعتبر طريقة عرض تقليدية لمروجي وتجار الآثار من خلال الإنترنت، بحيث يراها المشتري عند زيارته لمعاينة القطع الأثرية المعروضة ويطمئن لإجراءات البيع وعدم التقليد.









وأرجعت أن سبب ظهور إحبال بالفيديو، للتأكيد أن التمثال خرج مباشرة من مكان الحفر، وتم نقله عن طريقها.









وتشكلت لجنة من خبراء وزارة الآثار بموافقة الدكتور مصطفى وزير أمين عام المجلس الأعلى للآثار، برئاسة نصر جبريل إبراهيم، وعضوية كل من إيهاب محمد رفاعي، محمد صبحي عبد الله، لمعاينة التمثال، وأقرت في تقريرها بأثريته.









كما تشكلت لجنة من أثار الإسماعيلية برئاسة مصطفي حسن نور مدير عام أثار الإسماعيلية، وعضوية كلا من سامح أحمد هاشم مدير الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية، صفية إسماعيل أحمد مفتشة آثار الإسماعيلية، لمعاينة الموقع الذي قام المتهم بإخفاء التمثال فيه بالمطاعية المنايف بالإسماعيلية، وأقروا بعدم أثرية مكان إخفاء التمثال الأثري.









وكانت النيابة العامة بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، قررت في وقت سابق، في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير بتسليم التمثال المضبوط في القضية إلى وزارة الآثار ونقله إلى إحدى المتاحف الحكومية التي قررت بدورها نقله إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.





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