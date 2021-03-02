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محافظات

بعد نحو 40 عاما من الإهمال| افتتاح أقدم ميادين الإسماعيلية بعد تطويره بـ1.4 مليون جنيه.. صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:08 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
افتتحت محافظة الإسماعيلية، ميدان مصطفى كامل، بعد اِنتهاء رفع كفاءته وتطويره وجعله متنفسا لأهالي المنطقة وتحويله لمنتزه عام، بعد اِهماله لأكثر من 40 عاما، وذلك بتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين ورفع كفاءتها واستعادة المظهر الجمالي والحضاري وجعلها متنفس لأهالي المنطقة.

واتجهت المحافظة لتطوير ورفع كفاءة وتطوير أقدم الميادين، وتحويله لمتنزه عام بالمنطقة، نظرًا لما يمثله من موقع حيوي وتجاري.

وأعادت الجهات المعنية، تخطيط الميدان بالكامل، وإزالة الحوائط والتربة القديمة، واستبدال منشأة الصرف الصحي المعطلة بغرفة مغطاة بديلة.

كما تم إزالة نقطة تجمع القمامة ودعم الميدان بصناديق قمامة، كما تم عمل شبكة إنارة داخلية وخارجية بالتغذية الأرضية على لوحة تحكم واحدة، وإنشاء مشايات بالإنترلوك، وعلى جانب آخر تم اعادة دهان وصيانة البوابات، وخلق مساحات للتنزه، وتحويله إلى متنزه عام. 

وتم توسيع محيط الميدان من الداخل والأرصفة المحيطة بعرض لا يقل عن 5 أمتار؛ ليصبح عرض الشارع المحيط لا يقل عن 15 مترًا َوذلك لعمل باركات على الجانبين و2 حارة مرورية لتطوير الميدان ليسع لانتظار حوالي 250 سيارة، بالإضافة إلى تطوير مداخل ومخارج المنطقة لخلق سيولة مرورية نظرًا لما تمثله المنطقة من أهمية باعتبارها منطقة تجارية من الطراز الأول.

ووجهت محافظة الإسماعيلية، المواطنين بضرورة الحفاظ علي هذا التطوير، لاستعادة مظهرها الجمالي و الحضاري.
بعد نحو 40 عاما من الإهمال| افتتاح أقدم ميادين الإسماعيلية بعد تطويره بـ1.4 مليون جنيه.. صور
بعد نحو 40 عاما من الإهمال| افتتاح أقدم ميادين الإسماعيلية بعد تطويره بـ1.4 مليون جنيه.. صور
بعد نحو 40 عاما من الإهمال| افتتاح أقدم ميادين الإسماعيلية بعد تطويره بـ1.4 مليون جنيه.. صور
بعد نحو 40 عاما من الإهمال| افتتاح أقدم ميادين الإسماعيلية بعد تطويره بـ1.4 مليون جنيه.. صور
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