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أخبار العالم

جئت إليها حاجًا .. كلمة تاريخية لـ بابا الفاتيكان من العراق .. ننشر أبرز ما جاء فيها

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:51 م
البابا فرنسيس يزور
البابا فرنسيس يزور العراق حاليًا
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مـيــــس رضـــا

وصل بابا الفاتيكان ، فرنسيس الثاني ، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".

 

وفور وصوله، عقد البابا فرنسيس مباحثات ثنائية مع الرئيس العراقي برهم صالح بقصر بغداد ، وقام بزيارة كنيسة سيدة النجاة بعد إلقائه كلمة فيها، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما جاء فيها.

 

بابا الفاتيكان قال خلال إلقاء كلمته التاريخية في العراق:


ممتن لفرصة المجيء إلى العراق مهد الحضارة

أقدم امتناني لدعوة الرئيس صالح ولهذا الشعب العزيز

 جئت إلى العراق حاجًا

أحيي أعضاء الكنائس والمؤمنين المسلمين

أزمة كورونا تتطلب جهودًا مشتركة

 خلال العقود الماضية عانى العراق من آفة الحروب والإرهاب

كل ذلك جلب الموت والدمار للعراق والأضرار أكثر عمقًا في قلوب المواطنين

 نستذكر الجرائم بحق الإيزيديين الذين تعرضوا لها

 يمكننا أن نسلم أجيالنا القادمة عالمًا أكثر إنصافًا وعدلًا

التعايش الأخوي يحتاج إلى حوار صادق

التنوع الديني ميز العراق منذ آلاف السنين

 إن المجتمع الذي يحمل سمة الوحدة الأخوية هو مجتمع يعيش فيه أبناؤه في تضامن

 أفكر بالذين فقدوا أحباءهم بسبب الإرهاب

 أضم صوتي إلى صوت أصحاب النوايا الحسنة لبناء المجتمع

 لا يكفي إعادة البناء وحده بل من الضروري إجادة إعادة البناء

 فرنسيس للسياسيين: مدعوون للتصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة

أتيت حاجًا يحمل السلام باسم السيد المسيح أمير السلام

 صلينا لسنوات من أجل سلامة العراق

كفى عنفًا وتطرفًا وعدم تسامح

 للمجتمع الدولي دور حاسم في تعزيز السلام في أرض العراق والشرق الأوسط

 ضرورة أن نتصدى للتوترات الإقليمية التي تعرض البلدان للخطر

 أشجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق

 تلبية الاحتياجات الأساسية للكثير من الإخوان تجلب السلام الدائم

 الديانة يجب أن تكون بخدمة السلام والإخوّة

 اسم الله يدعونا لنشر المحبة والسلام

 الوجود العريق للمسيحيين في العراق يمثل إرثًا غنيًا

 التعددية الدينية السليمة تساعد في ازدهار البلد وانسجامه


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