على النت وفي المحلات.. دولة تقيم مهرجانا للشوربة

تحتفل أوكرانيا، اليوم الجمعة، باليوم الوطني للحساء، حيث عقد الاحتفال بالمهرجان على الانترنت كجزء من حملة للحصول على اعتراف اليونسكو بأن (بورشت) وهو حساء الشمندر يعد طبقا أوكرانيا.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، يعقد الاحتفال على النت، ضمن فعاليات الحملة القوية لحفظ التراث الأوكراني، ومنها الاهتمام بحساء البورشت الأوكراني الذي يعد طبق أساسي في المطبخ الروسي والبولندي أيضا، ويسمى في بولندا "barzcz".





ومن المعروف أن قائمة التراث الثقافي غير المادي للأمم المتحدة تعترف بالأطباق وطرق الطهي الفريدة في بعض البلدان، ودعت وزارة الثقافة الأوكرانية رئيس الطهاة، يفهين كلوبوتينكو، للإشراف على طبخ الحساء بمشاركة 25 شخصا من جميع مناطق أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.





ويقدم كل شخص من الـ 25 المشاركين وصفة إقليمية للبورشت على موقع يوتيوب، وبرغم أن جذر الشمندر هو المكون الأساسي، إلا أن الحساء يتم طهيه باستخدام العديد من الوصفات حيث لا يوجد لها نمط واحد للطهي.





وتم تنظيم هذا الاحتفال بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية التي اتخذت خطوة جديدة في الصراع الطويل مع روسيا، اللتين كانتا في صراع منذ 2014 ، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.





في أواخر العام الماضي، غردت الحكومة الروسية بأن بورشت كان أحد أشهر الأطباق الروسية ويعد رمزًا للمطبخ التقليدي، ولكن رد عليه وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو، بأن بورشت طبق أوكراني.





ووفقًا للأوكرانيين، ترجع اول وصفة مكتوبة للبورشت إلى عام 1584 من خلال كتاب (يوميات المسافر الألماني)، لمؤلفه مارتن جرونيويج، من زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.