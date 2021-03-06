تفوق التوقعات.. هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro يمتلك تقنية شحن خارقة.. فيديو

وعدت شركة نوبيا nubia ، عشاق سلسلة هواتفها Red Magic المخصصة للألعاب، بأنها ستزود التشكيلة القادمة بـ 4 تقنيات أسرع، وبالفعل كشفت الشركة الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، أمس، عن تشكيلة هواتف الألعاب Red Magic 6 بإمكانيات جبارة ومواصفات تجعلها تتفوق على أجهزة منافسيها في هذا المجال.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر أمس، طرازين من هواتف الألعاب من شركة نوبيا وهما Red Magic 6 و 6 Pro، ويأتي الإصدار العادي بالسلسلة داعما لتقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، بينما يحصل جهاز Pro على مستوي أعلى بمقدار الضعف بقدرة 120 وات.





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وعن تقنية الشحن الأسرع التي زودت بها إصدار Red Magic 6 Pro، قالت شركة نوبيا الصينية، إن الهاتف يمكن شحنه بالكامل من 0 إلى 100 % في غصون 17 دقيقة فقط، ولكن في الواقع يحدث عكس ذلك.





فقد شارك المدون الصيني Zhong Wenze، مقطع فيديو توضيحي عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، قام من خلاله باختبار سرعة الشحن لهاتف الأللعاب Red Magic 6 Pro، والذي حدد في الحقيقة الوقت الذي يستغرقه شحن الجهاز من 6 إلى 100٪.





وفي بداية مقطع الفيديو، ظهرت طاقة البطارية لهاتف Red Magic 6 Pro، بوضوح بنسبة 3% فقط، وعند بدء عملية الشحن بسرعة 120 وات، زادت نسبة البطارية من 4% في خلال 10 ثوان فقط.





وبعد مرور دقيقة واحدة حصلت بطارية الهاتف على مقدار طاقة بنسبة 15%، وذلك باستخدام شاحن 120 وات، وخلال خمس دقائق فقط وصلت بطارية هاتف Red Magic 6 Pro، إلى شحن بنسبة 65%.





ولكن في غصون 7 دقائق أخرى اكتمل شحن الجهاز حتي 100 %، مما يجعل هذا المجموع 12 دقيقة و7 ثواني لتصل طاقة البطارية التي تأتي بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، إلى نسبة 100%.





ويثبت المدون التقني أن مجموع الدقائق التي استغرقها الهاتف في الوصول إلى طاقة البطارية بالكامل، أقل من توقعات شركة نوبيا، حيث تباهت الشركة في حدث الإطلاق أمس، أن الهاتف يصل من 0 إلى 50 % خلال 5 دقائق، ولكنه شحن أكثر من النسبة المتوقعة في نفس المدة الزمنية.





وبالنسبة للمواصفات الأخرى، يأتي هاتف Red Magic 6 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة +FHD، مع معدل تحديث متكيف يصل إلى 165 هرتزا في الثانية، عند تشغيل الألعاب المدعومة.





وجاء هاتف Red Magic 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.





ومن أبرز السرعات التي يقدمها الهاتف، هي سرعة المعالج، حيث يعمل هاتف Red Magic 6 Pro، بمعالج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 18 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.





ويتوفر هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro، مقابل سعر يبدأ من 680 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف و 600 جنيه مصري)، لطراز 12 + 128 جيجابايت.