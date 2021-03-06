ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تفوق التوقعات.. هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro يمتلك تقنية شحن خارقة.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:01 ص
هاتف الألعاب Red
هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro
Advertisements
شيماء عبد المنعم
وعدت شركة نوبيا nubia، عشاق سلسلة هواتفها Red Magic المخصصة للألعاب، بأنها ستزود التشكيلة القادمة بـ 4 تقنيات أسرع، وبالفعل كشفت الشركة الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، أمس، عن تشكيلة هواتف الألعاب Red Magic 6 بإمكانيات جبارة ومواصفات تجعلها تتفوق على أجهزة منافسيها في هذا المجال.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر أمس، طرازين من هواتف الألعاب من شركة نوبيا وهما Red Magic 6 و 6 Pro، ويأتي الإصدار العادي بالسلسلة داعما لتقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، بينما يحصل جهاز Pro على مستوي أعلى بمقدار الضعف بقدرة 120 وات.


وعن تقنية الشحن الأسرع التي زودت بها إصدار Red Magic 6 Pro، قالت شركة نوبيا الصينية، إن الهاتف يمكن شحنه بالكامل من 0 إلى 100 % في غصون 17 دقيقة فقط، ولكن في الواقع يحدث عكس ذلك.

فقد شارك المدون الصيني Zhong Wenze، مقطع فيديو توضيحي عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، قام من خلاله باختبار سرعة الشحن لهاتف الأللعاب Red Magic 6 Pro، والذي حدد في الحقيقة الوقت الذي يستغرقه شحن الجهاز من 6 إلى 100٪.

وفي بداية مقطع الفيديو، ظهرت طاقة البطارية لهاتف Red Magic 6 Pro، بوضوح بنسبة 3% فقط، وعند بدء عملية الشحن بسرعة 120 وات، زادت نسبة البطارية من 4% في خلال 10 ثوان فقط.

وبعد مرور دقيقة واحدة حصلت بطارية الهاتف على مقدار طاقة بنسبة 15%، وذلك باستخدام شاحن 120 وات، وخلال خمس دقائق فقط وصلت بطارية هاتف Red Magic 6 Pro، إلى شحن بنسبة 65%.

ولكن في غصون 7 دقائق أخرى اكتمل شحن الجهاز حتي 100 %، مما يجعل هذا المجموع 12 دقيقة و7 ثواني لتصل طاقة البطارية التي تأتي بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، إلى نسبة 100%.

ويثبت المدون التقني أن مجموع الدقائق التي استغرقها الهاتف في الوصول إلى طاقة البطارية بالكامل، أقل من توقعات شركة نوبيا، حيث تباهت الشركة في حدث الإطلاق أمس، أن الهاتف يصل من 0 إلى 50 % خلال 5 دقائق، ولكنه شحن أكثر من النسبة المتوقعة في نفس المدة الزمنية. 

وبالنسبة للمواصفات الأخرى، يأتي هاتف Red Magic 6 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة +FHD، مع معدل تحديث متكيف يصل إلى 165 هرتزا في الثانية، عند تشغيل الألعاب المدعومة.

وجاء هاتف Red Magic 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن أبرز السرعات التي يقدمها الهاتف، هي سرعة المعالج، حيث يعمل هاتف Red Magic 6 Pro، بمعالج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 18 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتوفر هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro، مقابل سعر يبدأ من 680 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف و 600 جنيه مصري)، لطراز 12 + 128 جيجابايت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز الفروق والاختلافات بين هاتفي +Reno5 Pro و Xiaomi Mi 11

بإصدار خاص من شركة Tencent.. نوبيا تستعد لإطلاق سلسلة هواتف الألعاب Red Magic 6

تخفيض هائل على سعر هاتف الألعاب Red Magic 5S من نوبيا

Red Magic 6.. هاتف خارق للألعاب مزود بـ أربع تقنيات سريعة من نوبيا

بسرعة شحن خارقة.. هواتف Red Magic 6 تشحن بنسبة 100% فى 10 دقائق فقط

بيشحن في 10 دقائق.. نوبيا تزود هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro بإمكانيات خارقة

ترشيحاتنا

بشير التابعي: مين وسام العابدي ويامن بن ذكري علشان يقنعوا ساسي بالتجديد للزمالك؟

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت .. الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن

رضا إدريس عن أزمته مع محمد رمضان: بحب نمبر 10

ترتيب الدوري السعودي.. الشباب في الصدارة والهلال يلاحقه والنصر خارج الخدمة

الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 6-3-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021