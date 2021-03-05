نوبيا تطلق هواتف الألعاب Red Magic 6 بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات

كشفت شركة نوبيا Nubia، عن أحدث هواتف سلسلة Red Magic المخصصة للألعاب ، والتي تضم طرازين جديدين هما Red Magic 6 و Red Magic 6 Pro، وهي أول هواتف ذكية رائدة تمتاز بمعدل تحديث للشاشة يبلغ 165 هرتزا في الثانية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف نوبيا للألعاب Red Magic 6 Pro، بشحن سريع يصل إلى 120 وات، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 18 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت، ويعمل ثنائي الألعاب بمعالج Snapdragon 888، وتبريد المروحة وواجهة المستخدم Red Magic OS 4 المرتكزة على على نظام التشغيل أندرويد 11.





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وتأتي سلسلة الألعاب Red Magic 6، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة +FHD، مع معدل تحديث متكيف يبلغ 165 هرتزا، حيث ينخفض إلى 30 هرتزا، ولكن يمكن أن تتعدل بسرعة إلى 120 هرتزا في بعض التطبيقات، ولكنها تصل إلى معدل 165 هرتزا عند تشغيل الألعاب القوية.









وتمتاز تشكيلة هواتف Red Magic 6، بمروحة الهواء للتبريد النشطة، والتي تدور الآن بسرعة تصل إلى 18 ألف دورة في الدقيقة ضمن الإصدار العادي بالمجموعة، و20 ألف دورة في الدقيقة ضمن الإصدار المميز الـ Pro، وذلك للمساعدة في الحفاظ على درجات الحرارة لكلا الجهازين أثناء اللعب.





وتقدم سلسلة هواتف Red Magic 6، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.



