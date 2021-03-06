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تعليم

طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الفلسفة

السبت 06/مارس/2021 - 09:21 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
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ياسمين بدوي

يتواجد الآن على منصة امتحانات الصف الأول الثانوي، طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح والأقصر وشمال سيناء، الذين يؤدون الآن امتحان الفلسفة إلكترونيا عبر التابلت.


وقبل ساعة من بدء زمن الامتحان، تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب أولى ثانوي على مداخل المدارس، حيث يخضع الطلاب لعمليات الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية، ثم التعقيم من خلال رش المواد الكحولية المعقمة. 


وتم إلزام الطلاب بعمل تباعد اجتماعي أثناء طابور الدخول للمدرسة، إضافةً دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، وذلك كله حرصا على حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.


وكانت حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان اليوم ، حسب المحافظة كما يلي :


- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والأقصر وشمال سيناء :  ( يبدأ امتحان الفلسفة من 9 صباحا لـ 9:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 11 صباحا لـ 11:45 ظهرا ).


- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : ( يبدأ امتحان الفلسفة من 10 صباحا لـ 10:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 12 ظهرا لـ 12:45 ظهرا ).


وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.


وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه  تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.


وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.


وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.


وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.

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