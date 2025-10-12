قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي
انطلاق بطولة الأمم الإفريقية للهوكي بمشاركة كبرى المنتخبات.. تفاصيل

هاجر ابراهيم

قال اللواء أشرف فرحات، رئيس الإتحاد المصري للهوكي، إن مصر تستضيف بطولة الأمم الإفريقية للهوكي بمشاركة كبرى المنتخبات، فى ظل الظروف التي تمر بها الرياضة المصرية، بدعم كبير من وزير الشباب والرياضة والرئيس السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية الأولي"، أن البطولة بدأت والمنتخب المصري فاز بأول مباراة على كينيا فارق 2_1، موضحا أن ترتيب مصر فى القارة هو الثاني، معقبا: “نأمل من خلال مشاركتنا فى هذه البطولة الحصول على المركز الأول والتأهل لكأس العالم 2026”.

وتابع: “من المنتخبات القوية هي جنوب إفريقيا، ولكن لم يصبح هناك قصة جنوب إفريقيا وحدها، ولكن هناك كينيا وغانا والمنتخبات أصبحت قوية”.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

يا بعدهم.. عبد المجيد عبدالله يحيي حفلا غنائيا ساهرا في أبوظبي

روجينا: الحمد لله على نعمة أشرف زكي.. السكن والحماية والمحبة

جوري بكر: الأمومة غيرت شخصيتي

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

