انطلاق بطولة الأمم الإفريقية للهوكي بمشاركة كبرى المنتخبات.. تفاصيل

قال اللواء أشرف فرحات، رئيس الإتحاد المصري للهوكي، إن مصر تستضيف بطولة الأمم الإفريقية للهوكي بمشاركة كبرى المنتخبات، فى ظل الظروف التي تمر بها الرياضة المصرية، بدعم كبير من وزير الشباب والرياضة والرئيس السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية الأولي"، أن البطولة بدأت والمنتخب المصري فاز بأول مباراة على كينيا فارق 2_1، موضحا أن ترتيب مصر فى القارة هو الثاني، معقبا: “نأمل من خلال مشاركتنا فى هذه البطولة الحصول على المركز الأول والتأهل لكأس العالم 2026”.

وتابع: “من المنتخبات القوية هي جنوب إفريقيا، ولكن لم يصبح هناك قصة جنوب إفريقيا وحدها، ولكن هناك كينيا وغانا والمنتخبات أصبحت قوية”.