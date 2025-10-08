قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع طـ.فل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بسوهاج
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رئيس الاتحاد الدولي للهوكي يحضر بطولة الأمم الأفريقية بالإسماعيلية

عبدالله هشام

يحضر داتو الطيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، منافسات بطولة الأمم الأفريقية للهوكي التي تستضيفها مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يصل إلى مصر يوم 12 أكتوبر.

ويعقد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي خلال زيارته سلسلة من اللقاءات الرسمية مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب جولة لزيارة عدد من المعالم السياحية في مصر.

تحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا.

أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة هذا العام عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة لهن في نسخة عام 2017.

وعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، والكابتن سيف حامد، رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المنظمة للبطولة، لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالاستعداد للبطولة.

ويقام على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للهوكي “الكونجرس”، بمشاركة 18 ممثلا عن الدول الأعضاء بالقارة الأفريقية، حيث من المقرر أن يشهد الاجتماع “تجديداً نصفياً” لعدد من المناصب داخل الاتحاد.

كما أخطر الاتحاد الأفريقي للهوكي الاتحادات الوطنية بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية بشكل رسمي يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الإسماعيلية.

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

مسلم

مسلم يوضح حقيقة عودته لطليقته يارا تامر بعد فيديو محل الهواتف

أشرف عبد الباقي مع معنز التوني

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار حياته الفنية مع معتز التوني

شيرين عبد الوهاب

في عيد ميلادها.. زيجات شيرين عبد الوهاب وسر خلافها مع الهضبة

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

