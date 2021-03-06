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توك شو

من ورشة مجانية .. فتاة تمتهن النجارة في سن صغير

السبت 06/مارس/2021 - 10:51 ص
فتاة تمتهن النجارة
فتاة تمتهن النجارة في سن صغير
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فرح علاء الخولي
قالت رحمة سامح، طالبة جامعية تعمل في النجارة، إنها بدأت العمل في هذا المجال لشغفها به وانها كانت تطلع دائما لمشاهدة فيديوهات لتعلمها، لافتة الي انها بالصدفة وجدت اعلان عن ورشة مجانية لمدة 3 ايام، فالتحقت بها.

وتابعت رحمة سامح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنها من اول يوم في الورشة تعلمت ما هي انواع الاخشاب المختلفة، وحصلت على معلومات عن المجال، وقالت: "بعد الورشة ديه حسيت اني مكتفيتش وعايزة اخد معلومات تانية"، وبعد ذلك اصبحت عضو في "البراند" التي حصلت فيه على الورشة.

واوضحت انها تحب مجال النجارة ايضا لأن الاخشاب من السلع المعمرة، منوهة ان كان هناك مجموعة من الصعوبات واجتهها وكان الرفض من المنزل بسبب استخدام تلك النوع من الالات الحادة، مشيرة الي أن مهنة النجارة بها الات خطيرة فعلا ويجب توخي الحذر عند استخدامها.

واضافت أنه عندما وجدوا شغفها وحبها لما تقوم به شجعوها، وتمنت أن تقوم بعمل ورش عمل خاصة بها بعد ذلك لتعليم بنات اخرين،معقبة: "اعلم الناس اللي اتعلمتوا"، مشيرة الي ان عملها يعتمد على استغلال المساحات واعادة تدوير للاخشاب.

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