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بتكلفة 9 مليارات جنيه.. الفيوم: 62 قرية جديدة تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة للتطوير

السبت 06/مارس/2021 - 11:14 ص
الدكتور محمد عماد،
الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة حرصت على عمل أكثر من جلسة حوار مجتمعي مع مراكز مختلفة ومنها مركز يوسف الصديق وغيرها، وذلك ضمن تحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة"، مع مراعاة أن تكون تلك الجلسات بها ممثلون من كل الفئات والقرى وجلسات خاصة بالمرأة أيضا في المراكز المختلفة.


وأضاف نائب محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة في التطوير في الفترة الحالية مركزان بإجمالي 62 قرية، واحتياجاتها التي تم حصرها تجاوزت تكلفتها للتطوير أكثر من 9 مليارات جنيه.


وأوضح أن من تلك الخدمات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والتي تمس المواطنين والتي تمثل أهمية كبيرة لهم، لافتا إلى أنه أيضا هناك قرى تحتاج تطويرا للمدارس لتقليل الكثافات، إلى جانب تطوير عدد من مراكز الشباب.


وأشار إلى أنه تم تخطيط وعمل مراكز خدمات مختلفة في القرى لتقليل الضغط على المركز الرئيسي للخدمات بالمحافظة، منوها إلى أن اختيار القرى يكون وفقا لمؤشرات الطاقة والتنمية والمؤشرات الاقتصادية في القرى التي تعد أكثر احتياجا لتلك الخدمات وتطويرها.


وأكد أنه تم إسناد عدد من مشروعات الصرف الصحي لشركات مختلفة لعمل مجسات ومحطات رفع ومعالجة لقرى الفيوم، وعددها 10 مشروعات مختلفة وسيتم بدء العمل فيها من الأسبوع القادم على أرض الواقع.

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