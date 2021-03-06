تفاصيل مصرع 18 شخصا فى حادث انقلاب تريلا على سيارة ميكروباص بطريق الكريمات.. الأمن يضبط سائق السيارة والنيابة تأمر بإجراء تحاليل مخدرات

ليلة حزينة شهدتها قرية بني محمد بمركز أبنوب محافظة أسيوط بعد مصرع 18 من أبناء المحافظتين في حادث تصادم على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا.

أسرع اهالي الضحايا إلى مستشفيات أطفيح وبني سويف للاطمئنان على ذويهم، وكانت الصدمة بوفاة غالبية ركاب الميكروباص بعد انقلاب السيارة التريلا عليهم وتهشمها تماما وتحول من فيها لأشلاء.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة سائق – مقيم ببنى سويف بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامى بالسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى منتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات، ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى، وأشارت إلى أن انفجار إطار السيارة النقل أدى لانقلابها بالمقطورة المحملة بـ "الطفلة" علي ميكروباص يسير بجوارها، ما أدي إلى تهشم الميكروباص بالكامل وتحول بعض جثث الضحايا إلى أشلاء.









وأشارت التحريات إلى أن غالبية الضحايا من محافظة أسيوط، وبينهم مسن وزوجته وأحفاده وآخرون من محافظة بني سويف.









وشرحت التحريات والمعاينات الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص، ما أدى لكثرة عدد حالات الوفيات والإصابات.









تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.









انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.









وأفادت مصادر بأنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الإسعافات الإولية اللازمة، و12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف، وجار نقل باقي جثث المتوفين حصر أعداد المصابين.









ودفعت محافظتا الجيزة وبني سويف بسيارات الإسعاف التي نقلت المتوفين والمصابين إلى مستشفيات أطفيح المركزي وبني سويف، وتبين أن بينهم عددا من الأطفال والسيدات مجهولي الهوية.









تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة لمسرح الحادث، وأمرت بالتحفظ على سيارتي الحادث وندب مهندسين فنيين لفحصهما وبيان مدى التلفيات بهما سبب وقوع الحادث.









كما انتقل فريق النيابة إلى المستشفيات لسماع أقوال ممن سمحت حالتهم من المصابين وتجرى تحقيقات موسعة مع سائق السيارة النقل حول ملابسات الحادث، والذي قرر فور ضبطه أنه لم يكن يقصد الاصطدام بالسيارة وأنه فقد السيطرة على سيارته بسبب انفجار الإطار الأمامي بشكل مفاجئ.