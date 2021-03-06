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حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 988٫566 جنيها من أموال الدعم بالقليوبية

السبت 06/مارس/2021 - 02:12 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموينية بالقليوبية من ضبط  مدير مسئول عن مخبز بلدى قام باختراق منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهميه للخبز والاستيلاء على أموال دون وجه حق تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى لقيامه باختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وبلغ ما تم الاستيلاء عليه مبلغ قدرة 988٫566 جنيه.

من ناحية أخرى،شنت شرطة المسطحات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري حملة على محلات الجزارة أسفرت عن ضبط 7 محلات جزارة تقوم بعرض لحوم عليها اختام مزورة كونها تم ذبحها خارج المحازر الحكومية، وبلغ المضبوطات من اللحوم 178 كيلو كما تم ضبط 35 كيلو أسماك منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمكنت الحمله من ضبط 2 مكمورة فحم نباتي لعدم وجود سجل بيئي.

من ناحية أخرى،تلقى مدير أمن القليوبة إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية يفيد ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات فى مطارة على طريق طوخ – عرب الحصوة.

وتبين أنه أثناء قيام المقدم محمد إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بعمل كمين أمني يرافقه قوة من المركز على طريق عرب الحصوة - طوخ تلاحظ للقوة قدوم دراجة نارية يستقلها شخصان وأثناء محاولة القوة استيقاف الدراجة أسرع مستقلاها بالفرار بها.

وعلى الفور قامت القوة بمطاردتهما حتى تم السيطرة على المتهمين وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على بندقية آلية وفرد خرطوش وكيلو هيروين ومبلغ مالى 900 جنيه و3 هواتف محمول وتولت النيابة التحقيق.
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