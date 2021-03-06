ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

«مهندسين الإسكندرية»: جاري حل مشكلة مديونية المياه الخاصة بوحدات النقابة

السبت 06/مارس/2021 - 04:15 م
نقيب المهندسين بالإسكندرية
نقيب المهندسين بالإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
عقد المهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية لقاءا مفتوحا مع سكان مدينة المهندسين ببرج العرب لمعرفة آرائهم حول التطوير وسماع مشاكلهم وبحث طرق حلها .


وقال المهندس السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اللقاء جاء للاستماع لمشاكل المهندسين والرد علي تساؤلاتهم ونقل رأيهم فيما تم الانتهاء منه وأبدوا دعمهم الشديد لمجلس النقابة برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة. 

اقرأ أيضا:

واضاف أن اللقاء ناقش العديد من الجوانب منها سيتم توقيع عقود تمليك الشقق بدلا من أستمارات التخصيص حفاظا علي حقوق المهندسين في ممتلكاتهم مشيرا إلى ان هذه الخطوة جاءت بعد البدء في أنهاء حسابات المشروع وختامه.

و وأشار إلى أن هذا الاجراء تتم بصورة مجانية لكافة الوحدات وبدون تحصيل اي رسوم جديدة شريطة قيام الوحدات بسداد كافة مستحقات النقابة طبقا لما ورد بعقود وأستمارات التخصيص فقط ، منوها بأن لكل وحدة حق الملكية في ارض العقار مشاعا طبقا لحساب التكلفة التي أعدت في أحتساب ثمن كل وحدة بالمشروع.
 
كما أكد علي تنفيذ تعليمات الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة بشأن أحقية المهندسين بتسجيل وحداتهم عقب استكمال أجراءات الشهر العقاري والتي تم سدادها منذ عام 2009 وتجدد كل عام لحين انهاء التفاوض مع جهاز مدينة برج العرب بالإسكندرية فيما يخص ارض مخر السيل واحتساب محاور الطرق طبقا للتعاقد علما بأن النقابة قد سددت ثمن الارض بالكامل منذ بداية المشروع وتعد هذه الخطوة بداية قوية للمهندسين بتسجيل وحداتهم وحفاظا علي ممتلكاتهم .


وأشار إلى أنه جاري حل مشكلة مديونية المياه مع جهاز مدينة برج العرب حتى يمكن للنقابة إصدار خطابات لشركة المياه وذلك بخصوص عمارات المرحلة الثالثة والتي نشأت بسبب عدم تقدم عدد كبير من المهندسين بتركيب العدادات لوحداتهم عقب استلامهم للوحدة. 
وأضاف ان النقابة ملتزمة بسداد مستحقات شركة المياة فيما يخص العدادات العمومية للمدينة فقط أما تأمين عدادات المرحلة الثالثة وجب على المهندسين دفعها فور استلام الوحدة حرصا علي عدم تكبد المشروع بأي مبالغ في هذا الشأن. 

وأضاف بأنه بخصوص ارض المول والنادي فأنه جاري البدء في تجديد الترخيص الخاص بالبناء وتقديم ملفات ترخيص جديدة لانقضاء مددتهم القانونية منذ سنوات كثيرة ولحين إنهاء التراخيص سيتم أعمال تسوية الارض ورفع المخلفات منها حرصا علي الصحة العامة وإعداد ساحات ترفيهية مؤقتة لأسر المهندسين وأطفالهم .


كما أكد رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية أنه تم التعاقد مع كلية الزراعة لتكون مسئوله عن اعمال المسطحات الخضراء بالمدينة ، موضحا أنه تم البدء فى أعمال التشجير ووضع حزام اخضر من الاشجار مدعم بسلك لعمل سور للمدينة، بالإضافة إلى تركيب مظلات بجوار المسجد لاستيعاب الأعداد الكبيرة فى صلاة الجمعة لحمايتهم من الشمس والامطار .


وفى نهاية اللقاء أبدى المهندسين وقاطنى المدينة دعمهم لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، للتغير الملموس فى المدينة والتطور على أرض الواقع خلال الفترة الماضية سواء كانت توصيل كافة المرافق والتليفون والنت بعد ان كانت المدينة غير مرفقة بهذه الخدمة التي أصبح لها أهمية كبيرة في التواصل والامتحانات بعد جائحة كورونا 

كما أشاد الحضور بأعمال الانارة والنظافة علي مستوي المدينة وفي نهاية اللقاء أبدي المهندس الاستشارى السيد حسن شكره للمهندسين علي حسن الاستقبال والحوار البناء للرد علي أي تساؤلات وأوصل دعم مجلس النقابة برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي للمهندسين من خلال قرارات المجلس علي مدار الاعوام الماضية لتكون دوما في صالح مهندسي المدينة وخدمتهم التي نتشرف بها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو فهمي أول الضيوف.. انطلاق أول لقاءات صالون المهندسين الثقافي بالإسكندرية غدًا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطالب مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون التصالح

ورشة عمل بنقابة المهندسين في الإسكندرية لمناقشة مقترحات لتعديل قانون التصالح

لأعمال التطهير .. نقابة المهندسين: إيقاف الخدمات فى مقر الشاطبى ومركز الخدمات بنادى المهندسين

مهندسين الإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا لأعضاء النقابة وأسرهم

نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

شوبير ينعى المدير التنفيذى للأهلي

النطق بالحكم 5 أبريل .. إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي للمرة الثالثة .. شاهد

لحظة إخراج جثة طفل كاملة ابتلعها تمساح.. شاهد

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

Advertisements

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

طريقة عمل اللانشون فى المنزل

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض