وزير التعليم يكشف بالأرقام إنجازات الوزارة في الامتحانات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن تفاصيل رقمية تلخص حصاد ما تم في الامتحانات خلال الاسبوع الماضي بجميع الصفوف الدراسية.





حيث قال وزير التربية والتعليم : في المرحلة الثانوية ، نجحت الوزارة في عقد 7.2 مليون امتحان إلكتروني للصفين الاول والثاني الثانوي ، وذلك من السبت الماضي حتى الخميس وذلك لـعدد 600 ألف طالب









وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ، فيبلغ اجمالي عدد الطلاب في دفعة كل سنة دراسية 2 مليون طالب وطالبة وتم امتحانهم جميعا في 5 ايام فقط ، مشيرًا إلى أن عدد الامتحانات التي اتمتها الوزارة لهؤلاء الطلاب 10 مليون امتحان ورقي.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة لطلاب التعليم الفني الدارسين بصفوف النقل ، فيبلغ اجمالي عددهم ايضا 2 مليون طالب ، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في اتمام 10 مليون امتحان ورقي لهم ايضا.



