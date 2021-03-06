ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يكشف بالأرقام إنجازات الوزارة في الامتحانات

السبت 06/مارس/2021 - 08:49 م
الكتور طارق شوقي
الكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن تفاصيل رقمية تلخص حصاد ما تم في الامتحانات خلال الاسبوع الماضي بجميع الصفوف الدراسية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : في المرحلة الثانوية ، نجحت الوزارة في عقد 7.2 مليون امتحان إلكتروني للصفين الاول والثاني الثانوي ، وذلك من السبت الماضي حتى الخميس وذلك لـعدد 600 ألف طالب 


وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ، فيبلغ اجمالي عدد الطلاب في دفعة كل سنة دراسية 2 مليون طالب وطالبة وتم امتحانهم جميعا  في 5 ايام فقط ، مشيرًا إلى أن عدد الامتحانات التي اتمتها الوزارة لهؤلاء الطلاب  10 مليون امتحان ورقي.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة لطلاب التعليم الفني الدارسين بصفوف النقل ، فيبلغ اجمالي عددهم ايضا 2 مليون طالب ، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في اتمام 10 مليون امتحان ورقي لهم ايضا.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على الارقام السابق ذكرها ، يصبح إجمالي عدد الامتحانات التي اتمتها الوزارة بنجاح لطلاب جميع الصفوف الدراسية منذ السبت الماضي وحتى الخميس ، 27.2 مليون امتحان لجميع الصفوف الدراسية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام