وزير التعليم يكشف بالأرقام إنجازات الوزارة في الامتحانات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن تفاصيل رقمية تلخص حصاد ما تم في الامتحانات خلال الاسبوع الماضي بجميع الصفوف الدراسية.
حيث قال وزير التربية والتعليم : في المرحلة الثانوية ، نجحت الوزارة في عقد 7.2 مليون امتحان إلكتروني للصفين الاول والثاني الثانوي ، وذلك من السبت الماضي حتى الخميس وذلك لـعدد 600 ألف طالب
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ، فيبلغ اجمالي عدد الطلاب في دفعة كل سنة دراسية 2 مليون طالب وطالبة وتم امتحانهم جميعا في 5 ايام فقط ، مشيرًا إلى أن عدد الامتحانات التي اتمتها الوزارة لهؤلاء الطلاب 10 مليون امتحان ورقي.
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة لطلاب التعليم الفني الدارسين بصفوف النقل ، فيبلغ اجمالي عددهم ايضا 2 مليون طالب ، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في اتمام 10 مليون امتحان ورقي لهم ايضا.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على الارقام السابق ذكرها ، يصبح إجمالي عدد الامتحانات التي اتمتها الوزارة بنجاح لطلاب جميع الصفوف الدراسية منذ السبت الماضي وحتى الخميس ، 27.2 مليون امتحان لجميع الصفوف الدراسية.