نائب بالشيوخ: توجد ألعاب خبيثة تستخدم حيلة الابتزاز الإلكتروني

قال أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الألعاب الإلكترونية، أصبحت خطرا كبيرا يهدد حياة الأبناء، بسبب إقبالهم عليها في كل وقت، موضحا أن الموضوع وصل إلى حد الإدمان، وهو ما ينعكس بالسلب على هذا الجيل في كل شيء.





وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الأمر وصل إلى حد الانتحار بسبب الإدمان على هذه الألعاب الخبيثة، وآخرها لعبة الوشاح، أو تحدي التعتيم المعروفة على برامج التيك توك، منوها بأهمية وضع ضوابط للأبناء من قبل أولياء الأمور والمراقبة الدائمة ومعرفة ما يفعله أبناؤهم ونوعية الألعاب الإلكترونية التي يمارسونها.



