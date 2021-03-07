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برلمان

نائب بالشيوخ: توجد ألعاب خبيثة تستخدم حيلة الابتزاز الإلكتروني

الأحد 07/مارس/2021 - 03:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد الشعراوي
قال أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الألعاب الإلكترونية، أصبحت خطرا كبيرا يهدد حياة الأبناء، بسبب إقبالهم عليها في كل وقت، موضحا أن الموضوع وصل إلى حد الإدمان، وهو ما ينعكس بالسلب على هذا الجيل في كل شيء.

وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الأمر وصل إلى حد الانتحار بسبب الإدمان على هذه الألعاب الخبيثة، وآخرها لعبة الوشاح، أو تحدي التعتيم المعروفة على برامج التيك توك، منوها بأهمية وضع ضوابط للأبناء من قبل أولياء الأمور والمراقبة الدائمة ومعرفة ما يفعله أبناؤهم ونوعية الألعاب الإلكترونية التي يمارسونها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، النظر إلى وجود ألعاب إلكترونية حديثة عند الدخول عليها تطلب الحصول بيانات والمعلومات شخصية ، ثم بعد ذلك يكون هناك إحتمالية أن تكون هذه الألعاب مدارة من قبل جماعات أو عصابات، وبعد حصولهم على المعلومات يتم إبتزاز الأطفال او الشباب والضغط عليهم للقيام بأي شيء، مما يؤدي إلى نهاية غير مرغوب بها.
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