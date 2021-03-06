نيرمين الفقي مع هنا الزاهد في صورة جديدة من كواليس مسلسل النمر

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" صورة جديدة بصحبة الفنانة هنا الزاهد من كواليس تصوير مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021.

وعلقت نيرمين الفقي على الصورة قائلة :" #مساء الخير والسعادة"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً بين جمهورهم على منصات التواصل الاجتماعي.



مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

علي الجانب الآخر تشارك حاليا النجمة نيرمين الفقي في تصوير مسلسل "ضل راجل" يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح.





لمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.



