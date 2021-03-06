ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. 53 ألفا و 934 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان داخل 421 مدرسة فى بني سويف

السبت 06/مارس/2021 - 09:27 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع  سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية لعقد امتحان الفصل ‏الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2020/2021، الذي يعقد غدا على مدار يوم واحد فقط بنظام الامتحان الورقى المجمع،حيث يؤدي 53 ألف و 934 طالبًا وطالبة الامتحان في 1099 فصلًا داخل 421 مدرسة على مستوى مراكز ومدن  المحافظة. 

وأكد محافظ بني سويف، توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في  أجواء مختلفة و ظرف استثنائي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول،واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان. 

اقرأ ايضا : 

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق  التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان. 

من جهتها أشارت وكيل وزارة  التربية والتعليم أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث  تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحان، الذي سيعقد "امتحان متعدد التخصصات" في المواد الأساسية، ويشترط اجتيازه ، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي في نهاية العام.

و يشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية و25% فأكثر في كل مادة ، ولو لم يتحقق هذان الشرطان ، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلى ، ويعد هذا الامتحان  شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية .. 7 مارس

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

اختبار مجمع للشهادة الإعدادية 7 مارس.. نائب وزير التعليم يكشف التفاصيل

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التربية والتعليم لعقد امتحانات الفصل الأول

لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة

وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام امتحانات الاعدادية في الترم الثاني

ترشيحاتنا

بعد خروجها من الحبس.. تفاصيل جلسة تصوير حنين حسام بـ فستان الزفاف

منى عمر: توقيع عقوبات من مجلس الأمن على إثيوبيا أمر وارد

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يباغت تونجيث بهدف فى عقر داره

المتهم بقتل زوجته بـ وابور الجاز في القليوبية: دي أم ولادي ومكنش قصدي أموتها

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا