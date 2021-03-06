سيارات النقل بتسابق الهوا.. أحمد موسى منفعلا: طريق الكريمات قنبلة موقوتة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث طريق الكريمات الدموي، قائلا:" حادثة بشعة، وحذرت من شهر من طريق الكريمات لأن الطريق به مشكلة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، كارثة حدثت أمس على طريق الكريمات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" طريق الكريمات به إصلاحات وبعض الكيلومترات بها مشاكل ويعتبر قنبلة موقوتة "، مضيفا:" سيارات النقل تسير بسرعات كبيرة وحدثت كارثة أمس ولقى 20 واحد مصرعهم منهم 10 من أسرة واحدة لزميل صحفي".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سيارات النقل بتسابق الهوا على طريق الكريمات وسيارات النقل تسير بسرعات كبيرة ، وطريق الكريمات ليس به إضاءة في فترات الليل".





ولقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.





انتشر رجال الشرطة بمحيط موقع التصادم وتبين بالمعاينة أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا محملة بكمية من الطفلة بالطريق المشار إليه انفجر أحد إطاراتها ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بنهر الطريق.



