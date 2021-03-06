ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

5 أفلام حققت إيرادات 530 ألفا أمس

السبت 06/مارس/2021 - 11:01 م
وقفة رجالة
وقفة رجالة
Advertisements
أحمد إبراهيم
تشهد دور العرض السينمائي، منافسة فى 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين"

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوي، لـ"صدى البلد"، إن دور العرض يعرض بها 5 افلام حققت أمس إيرادات بلغت 530 ألفًا و857 جنيها ويعد ذلك أمرا إيجابيا إلى حد ما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. 

وجاء فى المركز الاول فيلم وقفة رجالة بينما جاء فى المركز الثانى قبل الأربعين.  

وفيلم "وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سوسن بدر ضيفة شرف في "وقفة رجالة"

موزع سينمائي: 9 أفلام تحقق 194 ألف جنيه إيرادات أمس.. وريما الأول

موزع سينمائي: وقفة رجالة يحقق 500 ألف جنيه.. الجمعة

«وقفة رجالة» لماجد الكدواني يحقق إيرادات مليون و700 ألف جنيه

أخبار السينما | شريف عرفة قارب على الانتهاء من النمس والإنس.. وماجد الكدواني يسافر إلى الغردقة لتصوير الجريمة

"وقفة رجالة" يحقق 5 ملايين جنيه إيرادات

ترشيحاتنا

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

تحرك عاجل لقوات الحرس الوطني في الكويت.. ماذا يحدث؟

بعد خروجها من الحبس.. تفاصيل جلسة تصوير حنين حسام بـ فستان الزفاف

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا

مصادر لـ صدى البلد: فتح تراخيص البناء بقرى الجيزة من غدٍ

النقاز أسرع.. ابراهيم سعيد يفتح النار على أحمد فتوح.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام