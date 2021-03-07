اليوم .. إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.



