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برلماني: السودان اللاعب الأهم بالنسبة لمصر في ملف سد النهضة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:03 ص
زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للسودان اليوم
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ندى رأفت

قال عماد الدين حسين ، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشورى، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان في ذلك الوقت لها أهمية كبيرة ، بداية من العلاقات المصرية السودانية التي نمت خلال الفترة الماضية.


وأضاف عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور":  اليوم أعلنت السودان ، أن سد النهضة يهددهم تهديدًا كبيرًا، بالإضافة إلى تدني العلاقات السودانية الأثيوبية ، وتطور العلاقات المصرية السودانية.


وتابع عضو مجلس الشورى ، أن مصر نجحت في أن تدير الكفة لمصلحتها بالكامل في السودان خلال الفترة الحالية ، مضيفًا أن السودان هي الأهم في مشروع سد النهضة ، لأنه بدون علاقات مصرية سودانية متميزة سيكون الطريق صعب على مصر في تحقيق أهدافها .


وأكمل " حسين " ، أن من يتابع التحركات والزيارات والتصريحات بين مصر والسودان ، والتي أهمها على الإطلاق زيارة محمد فريد رئيس الأركان للسودان في الفترة الماضية، سيدرك أن هناك علاقات مصرية سودانية متميزة.

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