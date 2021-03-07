برلماني: السودان اللاعب الأهم بالنسبة لمصر في ملف سد النهضة

قال عماد الدين حسين ، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشورى، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان في ذلك الوقت لها أهمية كبيرة ، بداية من العلاقات المصرية السودانية التي نمت خلال الفترة الماضية.





وأضاف عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور": اليوم أعلنت السودان ، أن سد النهضة يهددهم تهديدًا كبيرًا، بالإضافة إلى تدني العلاقات السودانية الأثيوبية ، وتطور العلاقات المصرية السودانية.





وتابع عضو مجلس الشورى ، أن مصر نجحت في أن تدير الكفة لمصلحتها بالكامل في السودان خلال الفترة الحالية ، مضيفًا أن السودان هي الأهم في مشروع سد النهضة ، لأنه بدون علاقات مصرية سودانية متميزة سيكون الطريق صعب على مصر في تحقيق أهدافها .





وأكمل " حسين " ، أن من يتابع التحركات والزيارات والتصريحات بين مصر والسودان ، والتي أهمها على الإطلاق زيارة محمد فريد رئيس الأركان للسودان في الفترة الماضية، سيدرك أن هناك علاقات مصرية سودانية متميزة.