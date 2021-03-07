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برلمان

مصراكتوبر: زيارة الرئيس السيسي إلى السودان لحسم ملفات شديدة الأهمية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:05 ص
نفين بدار
نفين بدار
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القسم السياسي
أشادت نفين بدار، أمينة المرأة بحزب مصر اكتوبر، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلي السودان، مؤكدة أن توقيت هذه الزيارة هامة جدًا لحسم ملفات شديد الخطورة.

وأضافت نفين بدار، خلال بيان لها، أن الزيارة تؤكد حرص الدولتين على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا، مشيرا إلى أن مصر ساعدت السودان على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضحت أمينة المرأة بحزب مصر اكتوبر، أن هذه الزيارة مهمة للغاية، في تعزيز الرؤى المصرية السودانية المشتركة، تجاه أزمة سد النهضة وتأكيد مصر مرارا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل تجاه السد، وبما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان، وتأكيد رفض الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا للاستئثار بمياه النيل الأزرق.

وأكدت نفين بدار، أن علاقات وثيقة الصلة بين مصر والسودان خاصة بتشكيل المجلس الانتقالى الجديد للسودان وهو ما يُعد فرصة سانحة للعلاقات المصرية والسودانية.
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