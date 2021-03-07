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لميس الحديدي: أداء الأهلي والزمالك لا يليق ببطلين خاضا نهائي القرن.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 02:51 ص
الاهلى وفيتا كلوب
الاهلى وفيتا كلوب
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داليا أحمد

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك أمام الترجي، في دوري أبطال أفريقيا،  لا يليق ببطلين خاضا نهائي القرن.

 

وتابعت لميس الحديدى، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  قائلة : " صحيح الأهلي لعب جيدة مقارنة بالزمالك لكن المحصلة النهائية لكليهما لا تليق بمنافستهما قبل أشهر قليلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا".


وسيطرت حالة من الحزن الشديد داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي باستاد القاهرة بعد التعادل الإيجابي مع فيتا كلوب 2-2 في دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل الإيجابي 2-2  ضمن منافسات في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

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