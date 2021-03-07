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تكنولوجيا

تمنحك فرصة أخرى لمدة 5 ثوان.. تويتر تختبر ميزة جديدة طال انتظارها

الأحد 07/مارس/2021 - 11:04 ص
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
تختبر منصة تويتر Twitter، ميزة جديدة ستمنح مستخدميها فرصة أخرى لتحرير أو لتعديل التغريدة قبل نشرها على الشبكة الاجتماعية، والتي تعد من أبرز الميزات التي تفتقر إليها الخدمة وينتظرها مئات الملايين من المستخدمين. 

وبحسب ما ذكره موقع "wkow"، أكدت الشركة المالكة لموقع "تويتر"، أنها تختبر ميزة تسمى"التراجع عن الإرسال"، والتي ستمنح المستخدمين فترة زمنية قصيرة، لسحب أو تصحيح تغريدة قبل نشرها رسميا على المنصة.

  
وتعد ميزة التعديل الجديدة، التي رصدت الباحثة التقنية "جين مانشون وونج"، قيد الاختبار حاليا، ولكنها من المحتمل أن تكون جزءا من الخدمة المدفوعة باشتراك التي تخطط توير لإطلاقها قريبا، والتي تتيح للمستخدمين الدفع مقابل ميزات خاصة.

ووفقا للصورة متحركة GIF، التي نشرتها "جين" عبر حسابها على موقع تويتر، تمنح الميزة الجديدة مستخدمي موقع التدوينات العالمي، فرصة مدتها 5 ثوان فقط لتعديل تغريدة أو التراجع عن نشرها، وتظهر من خلال شريط أزرق صغير أسفل عبارة "تم إرسال تغريدتك"، تحمل زر التراجع Undo يمكن للمستخدم النقر عليه قبل مشاركة التغريدة مما يمنحه فرصة لاكتشاف الأخطاء. 

ومن المقرر حسبما ذكرت شبكة "CNN"، أن تقدم "تويتر" خدمة مدفوعة مقابل اشتراك قريبا، حيث وضعت الشركة الأمريكية هدفًا لمضاعفة إيراداتها السنوية بحلول نهاية عام 2023.
 
الجدير بالذكر أن شركة تويتر كشفت عن خططها خلال الشهر الماضي، والتي تعتزم من خلالها تقديم محتوى حصري مقابل اشتراك مدفوع، وستسمح ميزة "Super Follows"، لمستخدمى الموقع بتحصيل المال مقابل جرعة إضافية وحصرية من المحتوى الإضافي، مثل الإعلانات الحصرية والنشرات الإخبارية. 
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