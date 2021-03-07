بمبلغ خيالي.. رئيس تويتر أول تغريدة له على الموقع للبيع

كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذي لموقع تويتر Jack Dorsey جاك دوروسي، عرض أول تغريدة له على تويتر للبيع، حيث سيمر 15 عامًا على نشرها في وقت لاحق من شهر مارس الحالى.





وحسب موقع CNET الأمريكى التقنى فإن دوروسي يعرض التغريدة للبيع على أساس أنها رمز غير قابل للاستبدال من نوع NFT ، وNFT هو رمز تشفير يتمتع بشعبية لدى الفنانين والموسيقيين، ويتم تخزينه مثل الأصول الرقمية على blockchain





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ووصلت التغريدة الأولى التى يعرضها دوروسي للبيع بتقنية NFT لحوالى 110 آلاف دولار أمريكي ، وهو أعلى عرض لها منذ إعلان دوروسي عن بيعها.





ويتجه دوروسي لمجال تقنيات blockchain والعلات الرقمية، حيث أعلن فى وقت سابق هو ومغنى الراب العالمى Jay-Z جاى زى عن إنشاء صندوق خاص للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin سيركز على تبني مشروعات في الهند وإفريقيا، بالإضافة إلى التمهيد للعملة لتكون فيما بعد عملة الإنترنت.





ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية فإن دوروسي و زى سيقومان باستثمار 500 بيتكوين أى يعادل مبلغ 24 مليون دولار فى صندوق للهبات يسمى ب ₿trust ، سيركز الصندوق الخاص ببيتكوين بإنشاء عدد من المشروعات الخيرية والاستثمارات فى أفريقيا والهند .





وأعلن دوروسي في ديسمبر 2019، عن مشروع جديد في تويتر يسمى Bluesky للعمل على مشروع بنظام جديد وهو شبكة اجتماعية لامركزية، ويعتقد دوروسي أن هذا النوع من الشبكات هو سيكون بمثابة مبادرة جيدة تعمل لصالح الإنسانية ومن أجل حياة أفضل.



