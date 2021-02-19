ارتفاع جنوني.. القيمة السوقية لبيتكوين تقترب من تريليون دولار

سجلت العملة المشفرة Bitcoin بيتكوين، رقما قياسيا جديدا، حيث وصلت لما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، الأمر الذى يجعلها ترتفع أكثر من 81 % من بداية العام المالى الجديد فقط ، كما اقتربت قيمتها السوقية من تريليون دولار.





وبحسب موقع Business Insider فإن اهتمام الشركات الكبيرة مثل تسلا وBlackRock وغيرها وإنشاء صناديق بيتكوين للتداول فى البورصة، هى ما جعلت البيتكوين تتخطى هذه القيمة، كما أنه من المتوقع أن تستمر فى الزيادة بشكل كبير فى الفترة القادمة.

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وأدت الزيادة إلى وصول القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى حوالى 1 تريليون دولار، بأكثر من 980 مليار دولار، كما أضافت قيمة تزيد عن 400 مليار دولار في عام 2021 فقط.





وتم تداول بيتكوين 53.038 دولارا بعد ارتفاع أكثر من 1.9 % خلال الـ 24 ساعة الماضية،وتسببت شركة تسلا المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك في ارتفاع العملة، بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق، من هذا الشهر أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين في يناير وتعتزم قبولها كدفعة.





ووافقت السلطات الكندية، الأسبوع الماضى، على إنشاء أول صندوق تداول في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin، ليكون صندوق التداول الأول فى العالم للعملات المشفرة والذى سيسعى لفرصة زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.

